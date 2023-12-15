Ray Online｜高才通協會今辦相親大會 俊男美女職業包括博士、工程師及前主播等(多圖)

本港近年出現移民潮，特區政府積極搶人才，聲稱致力招攬世界各地的人才來港。其中俗稱「高才通」的「高端人才通行證計劃」接獲逾6萬宗申請，已批出逾4.7萬宗申請。截至今年11月底，各項輸入人才計劃共收到超過20萬宗申請，是去年申請數目的接近4倍，首11個月，根據各項人才入境計劃獲批來港人士中，逾8.1萬人已經到港。為了讓新來港的人才互相認為，香港高才通人才服務協會今(15日)舉辦首屆高才通「相親大會」，讓「高才通」的俊男美女互相認識和聯誼。
▼高才通協會相親大會嘉賓圖輯▼
相親大會多為八、九十後 參加者暫「陰盛陽衰」
活動名為「緣起香江，情定維港」，據香港高才通人才服務協會的網頁顯示，男女嘉賓報名數已經逾百人，當中高才和香港青年各佔一半，並鼓勵「高才通」人士不要再等，要鼓起勇氣來認識一下優秀的男女嘉賓。雖然據悉報名人士男女比例嚴重失衡，約20多位男士報名，另外近80人都是女士，不過今日舉行的相親大會則會維持20位男士、20位女士，而相親大會除了見面吃飯，協會還找專業的公司設計了破冰遊戲，有不同環節讓男、女嘉賓互相了解多些，由下午3時，一直進行到晚上9時。
據協會網頁的資料可見，參與首屆高通才「相親大會」大多是「80後」和「90後」，有報稱2020福布斯中國30歲以下青年精英、香港教育大學博士、有畢業英國帝國理工碩士的工程師、有畢業於美國約翰霍普金斯大學、在銀行任職的85後金融碩士、有兼任銀行職員的美食博主、有中文大學碩士研究生、前TVB普通話新聞主播、以及前佛山電視台節目主持人等。
李家超曾籲介紹男女朋友予高才通
特首李家超上月出席香港高才通人才服務協會創立暨首屆理監事會就職典禮曾向在場人士呼籲他們向新來香港的人才分享自身經驗，鼓勵他們落地生根，並說：「如果可以介紹男朋友、女朋友給他們就更好。」他又祝願各位人才在香港「一帆風順，百子千孫，生活愉快」。