Ray Online｜高才通協會今辦相親大會 俊男美女職業包括博士、工程師及前主播等(多圖)

本港近年出現移民潮，特區政府積極搶人才，聲稱致力招攬世界各地的人才來港。其中俗稱「高才通」的「高端人才通行證計劃」接獲逾6萬宗申請，已批出逾4.7萬宗申請。截至今年11月底，各項輸入人才計劃共收到超過20萬宗申請，是去年申請數目的接近4倍，首11個月，根據各項人才入境計劃獲批來港人士中，逾8.1萬人已經到港。為了讓新來港的人才互相認為，香港高才通人才服務協會今(15日)舉辦首屆高才通「相親大會」，讓「高才通」的俊男美女互相認識和聯誼。

相親大會多為八、九十後 參加者暫「陰盛陽衰」

活動名為「緣起香江，情定維港」，據香港高才通人才服務協會的網頁顯示，男女嘉賓報名數已經逾百人，當中高才和香港青年各佔一半，並鼓勵「高才通」人士不要再等，要鼓起勇氣來認識一下優秀的男女嘉賓。雖然據悉報名人士男女比例嚴重失衡，約20多位男士報名，另外近80人都是女士，不過今日舉行的相親大會則會維持20位男士、20位女士，而相親大會除了見面吃飯，協會還找專業的公司設計了破冰遊戲，有不同環節讓男、女嘉賓互相了解多些，由下午3時，一直進行到晚上9時。

據協會網頁的資料可見，參與首屆高通才「相親大會」大多是「80後」和「90後」，有報稱2020福布斯中國30歲以下青年精英、香港教育大學博士、有畢業英國帝國理工碩士的工程師、有畢業於美國約翰霍普金斯大學、在銀行任職的85後金融碩士、有兼任銀行職員的美食博主、有中文大學碩士研究生、前TVB普通話新聞主播、以及前佛山電視台節目主持人等。