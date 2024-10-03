Ray Online｜黃傑龍倡大熊貓命名郭安安、邵可可　寓意國家安全笑呵呵

大熊貓安安、可可9月26日抵港，適應緊香港海洋公園新環境，政府就宣布舉辦熊貓命名比賽，喺今個月27號前，參加者可以提交建議嘅名稱，並且用100字以內解釋命名特色。敘福樓主席黃傑龍(Simon)亦都湊一湊熱鬧參加比賽，提議大熊貓可以改名做「郭安安」同「邵可可」，取其諧音表示國家安全，同埋笑呵呵，都算幾有心思。

冠姓顯熊貓家庭倫理

Simon又解釋，兩隻大熊貓本名「安安」、「可可」喺故鄉沿用多年，理應受到尊重，喺名字前冠兩個中國傳統姓氏，日後護理員同遊客仍然可以叫佢哋小名「安安」、「可可」。Simon又話，熊貓冠姓之後，就可以反映六隻熊貓家庭嘅倫理邏輯，「郭安安」同「邵可可」係異姓，所以可成夫婦，日後喺香港出世嘅龍鳳胎就要改返同姓，而家叫緊嘅「家姐」、「細佬」就可以係佢哋日常小名。