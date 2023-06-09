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2023-06-09 15:00:00

Ray Online｜黃鴨打孖上暢遊維港　梁君彥梁美芬搶先立會「打卡」

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Ray Online｜梁美芬搶先立會「打卡」小黃鴨。(FB 梁美芬)

「雙黃鴨」今早（9日）已經游早水到中環海濱了！雖然明日起才於金鐘添馬公園對開的維港海面正式上演，但Ray發現，不止有市民率先前往觀賞黃鴨身影，一眾立法會議員已經搶先「打卡」，其中立法會主席梁君彥更大讚黃鴨「非常醒目可愛」呢！

梁君彥梁美芬搶先立會「打卡」

兩隻可愛黃鴨現時停留於中環海濱長廊外，現場已經有不少市民率先打卡，而身在立法會內的主席梁君彥，亦透過辦公室窗外一覽黃鴨的容顏，他大讚黃鴨「非常醒目可愛」，又期望黃鴨是次訪港，為炎炎的夏日留下快樂回憶之餘，亦為本港帶來正能量與歡欣，如政府舉辦的「開心香港」活動，使大家臉上重現笑容，為社會及經濟注入動力。

選委會立法會議員梁美芬同樣興奮地在立會打卡，更曬出與黃鴨的「隔空合照」，歡迎大黃鴨來港。Ray又留意到，梁美芬手上亦有兩隻可愛黃鴨，原來是她早前到茂名考察時巧遇並買下的兩隻小黃鴨胸針，更貼出考察與黃鴨胸針的合照。

兩隻黃鴨代表雙重幸運

今次主辦機構更加邀請到黃鴨創作者，荷蘭藝術家霍夫曼主持今日的啟航儀式。霍夫曼表示「兩隻橡皮鴨代表雙重幸運」，希望展覽會如以往般帶來很多歡樂，又指目前世界受疫情、戰爭和政治形勢影響，認為今次是合適時機帶來雙重幸運。

至於下周日(18日)父親節，黃鴨還會在維港「暢游」，途經銅鑼灣、尖沙咀星光大道，與市民和遊客打招呼「say hello」。

Ray希望，「雙黃鴨」能夠帶給香港市民正能量去面對困難！

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