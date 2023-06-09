Ray Online｜黃鴨打孖上暢遊維港　梁君彥梁美芬搶先立會「打卡」

「雙黃鴨」今早（9日）已經游早水到中環海濱了！雖然明日起才於金鐘添馬公園對開的維港海面正式上演，但Ray發現，不止有市民率先前往觀賞黃鴨身影，一眾立法會議員已經搶先「打卡」，其中立法會主席梁君彥更大讚黃鴨「非常醒目可愛」呢！

梁君彥梁美芬搶先立會「打卡」

兩隻可愛黃鴨現時停留於中環海濱長廊外，現場已經有不少市民率先打卡，而身在立法會內的主席梁君彥，亦透過辦公室窗外一覽黃鴨的容顏，他大讚黃鴨「非常醒目可愛」，又期望黃鴨是次訪港，為炎炎的夏日留下快樂回憶之餘，亦為本港帶來正能量與歡欣，如政府舉辦的「開心香港」活動，使大家臉上重現笑容，為社會及經濟注入動力。

選委會立法會議員梁美芬同樣興奮地在立會打卡，更曬出與黃鴨的「隔空合照」，歡迎大黃鴨來港。Ray又留意到，梁美芬手上亦有兩隻可愛黃鴨，原來是她早前到茂名考察時巧遇並買下的兩隻小黃鴨胸針，更貼出考察與黃鴨胸針的合照。