Ray Online｜73歲田北辰到茶果嶺海濱公園瀡滑梯　指起初有些辛苦

今年73歲嘅立法會議員田北辰似乎「返老還童」，佢喺社交網站分享觀塘最近多咗一個親子好去處，就係茶果嶺海濱公園同埋鄰近嘅綠化園景平台，已經喺上個月24號正式開放。佢就同社區幹事、渠務署以及環境保護署人員參觀。原來政府喺原本露天嘅污水泵房上方興建咗綠化園景平台，入面有齊韆鞦、滑梯等遊樂設施，田北辰問邊個話73歲唔可以爬上爬落瀡滑梯？佢親身試過「樹屋」嘅滑梯，話果然不負眾望，真係好好玩，對佢嚟講都唔係好大挑戰咁話。
不過，田北辰話爬上爬落就要有少少技巧，佢初初用膝頭去爬係有啲辛苦，點知爬咗兩次就發覺自己有啲蠢，原來中間有繩可以踩，之後幾次一踩上去就輕鬆好多喎。由相片可見，田北辰嘅同事都好緊張佢嘅安危，喺滑梯下方接住田北辰。而田北辰唔單止瀡滑梯，仲玩埋韆鞦，見到佢樂在其中呀。佢鼓勵各位70歲以上嘅長者，如果覺得身體健康良好、又想嘗試新嘢，都可以帶埋啲孫仔孫女一齊嚟玩！不過美中不足嘅係，可能田北辰喺烈日12點半之下嘗試，形容去到滑梯最尾就好似入咗「地獄」咁，仲差啲焫親，建議政府興建遮蔭上蓋。
元朗南新發展區或興建類似污水處理設施
田北辰提到香港大部分污水處理設施都唔係地埋式，所以喺上方興建綠化公園有難度。而今次觀塘污水泵房可以做到，係因為本身係半埋式設計，加上要因應觀塘人口增加而新建污水調節設施，所以先可以一次過做埋。田北辰話元朗南新發展區似乎有機會做一個同觀塘差唔多嘅污水處理設施，有埋綠化園景設施，佢將會積極跟進。