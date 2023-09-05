Ray Online｜73歲田北辰到茶果嶺海濱公園瀡滑梯　指起初有些辛苦

今年73歲嘅立法會議員田北辰似乎「返老還童」，佢喺社交網站分享觀塘最近多咗一個親子好去處，就係茶果嶺海濱公園同埋鄰近嘅綠化園景平台，已經喺上個月24號正式開放。佢就同社區幹事、渠務署以及環境保護署人員參觀。原來政府喺原本露天嘅污水泵房上方興建咗綠化園景平台，入面有齊韆鞦、滑梯等遊樂設施，田北辰問邊個話73歲唔可以爬上爬落瀡滑梯？佢親身試過「樹屋」嘅滑梯，話果然不負眾望，真係好好玩，對佢嚟講都唔係好大挑戰咁話。

不過，田北辰話爬上爬落就要有少少技巧，佢初初用膝頭去爬係有啲辛苦，點知爬咗兩次就發覺自己有啲蠢，原來中間有繩可以踩，之後幾次一踩上去就輕鬆好多喎。由相片可見，田北辰嘅同事都好緊張佢嘅安危，喺滑梯下方接住田北辰。而田北辰唔單止瀡滑梯，仲玩埋韆鞦，見到佢樂在其中呀。佢鼓勵各位70歲以上嘅長者，如果覺得身體健康良好、又想嘗試新嘢，都可以帶埋啲孫仔孫女一齊嚟玩！不過美中不足嘅係，可能田北辰喺烈日12點半之下嘗試，形容去到滑梯最尾就好似入咗「地獄」咁，仲差啲焫親，建議政府興建遮蔭上蓋。