本港近日放晴，73歲行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀在社交平台分享炎夏做運動的照片，她指過去周末相約健身教練，進行拋球、拉筋、負重及鍛鍊肌肉等運動，更自言身體及骨質狀態依然不錯，一般訓練動作及長時間走動都能應付自如，不少網民讚「葉太好Fit」。

自言骨質狀態依然不錯 長時間走動應付自如 葉劉淑儀換了運動上衣、緊身褲，在草地上對著海景進行拉筋及拋球等運動，運動後更歎早餐。她分享運動心得，指會單腳站在平衡木上做動作或在健身球上拋波，教練指有助強化肌肉及心肺功能、鍛鍊平衡、練習反應及靈活性。而長者容易骨質疏鬆，走動時或可能失平衡跌倒造成意外，因此教練建議她要多鍛練肌肉及身體平衡。葉劉自言在教練指導及保持鍛鍊下，身體及骨質狀態依然不俗，一般訓練動作及長時間走動，亦能應付自如。