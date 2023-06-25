Ray Online｜EQ約埋陳國基同譚志源 一齊去沙田做咩

今次「食物援助送暖行動」由愛•家基金會主辦，香港賽馬會贊助，向沙田區的1450戶基層家庭送上溫暖，發放愛心正能量。參與的還包括陳勇議員、沙田民政事務專員柯家樂、佛教黃允畋中學嘅同學仔、馬會義工隊、雲浮同鄉會義工隊、及地區的義工組織。EQ早在2013年和譚惠珠女士創辦「愛 ‧ 家基金會」，過去十年都和不同的義工團體合作，努力向基層家庭的老友記送上關懷和支援。

陳國基探訪兩個家庭聽取民意

陳國基司長和義工們一齊包福袋，之後又探訪兩個家庭。首先到高齡雙老家庭，90歲的羅伯和82歲的羅太兩位老人家都非常精靈，羅伯有長期病患，由太太照顧，是典型的以老護老，他們希望生活上需要多些支援，樓下公園可以建更多有蓋設施，方便一眾邨內老友記即使在太陽高照或雨天時，仍可共聚聊天。司長覺得這建議不錯，表示會研究如何盡快落實。

另一戶家庭是單親家庭邱生一家，佢要獨立照顧父母及女兒，經濟壓力沉重。邱生的父親亦提到自己行動不便，要靠輪椅出入，但之前輪椅壞了，就無法出門，希望有人可幫助上門維修輪椅，亦希望有輪椅可借給他，令他能在輪椅維修期間繼續出門。