Ray Online｜Neway 延女士周日半價　男協倡推男士優惠

想當年有酒吧推出「女士之夜」，容讓女士用較低收費入場，最後更被平機會告上法庭，酒吧敗訴，引起酒吧業界不滿。Neway上個月借母親節推出優惠，都叫出師有名，延長優惠，就令人質疑優惠會否恆常化，令人聯想起當年「女士之夜」嘅官司。

Neway上月推出母親節女士周日半價優惠，女士本月周日到Neway CEO分店光顧唱K，提前一日訂房，就有半價優惠，但不適用於K-Lunch時段，似乎優惠效果唔錯，本月乘勝追擊，延長優惠期到6月所有周日。

男協指商業決定不涉歧視

Ray問過香港男士協會點睇，男士協會主席梁志強就話唔覺得Neway推女士優惠有半價成份，覺得只係商業決定，但佢覺得既然推女士優惠，Neway都可以公平一啲，推埋男士優惠啦，「係咪男士特別鍾意唱K，會自動嚟，定係想吸引女仔嚟，就引到男仔出來，就真係唔清楚喇」。

平機會又點睇呢？平機會話，根據《性別歧視條例》，任何人士或機構喺受保障嘅範疇，包括貨品、服務同設施嘅提供，基於某人性別而作出歧視性行為，包括給予該某人較差待遇，有可能構成違法歧視。另外，假如貨品、服務或設施提供者喺提供相同服務、貨品或設施時，基於顧客性別而收取不同費用，都有可能構成性別歧視。

平機會補充，至於個別機構只為某一性別的顧客提供優惠，會否構成違法嘅性別歧視，需視乎具體情況，例如男性同女性顧客所獲取嘅服務或貨品係咪相同，提供優惠嘅原因同準則等等，都係必須考慮嘅因素。

未見父親節男士優惠

嚟緊6月18號就係父親節，翻查Neway的宣傳資料，Neway澳門分店係有推出父親節周日男士半價優惠，不過香港就未見有表示，Ray 問過Neway有冇就6月份女士半價優惠徵詢過法律意見，同埋有冇父親節優惠，但Neway就暫未有回覆。