Ray Online｜梁君彥︰立法會暑期休會不休班 秘書處把握機會學習與交流

立法會在暑期休會，但立法會主席梁君彥指，立法會暑期休會不休班，不僅適用於議員和多個委員會，亦適用於秘書處。秘書處會趁休會期間，與政府相關部門在綜合大樓進行擴建及多項重要優化工程。此外，秘書處負責人力資源的部門多年來會把握夏天休會期，為職員舉辦兩個大型密集的培訓周，合共10多場工作坊，由同事或外來嘉賓主講。

工作坊可學手機攝影技巧

梁君彥在社交平台發文指，今年工作坊內容豐富，既著重議會專業知識和經驗的傳承分享，包括如何處理法案及議員議案、如何支援議員進行職務考察，亦教授新知識、新技能如人工智能應用、構建網絡安全。此外，更有別開生面的手機攝影技巧、有益身心如劍球競技的體驗堂。