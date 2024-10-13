Ray Online｜梁君彥︰立法會暑期休會不休班 秘書處把握機會學習與交流

立法會在暑期休會，但立法會主席梁君彥指，立法會暑期休會不休班，不僅適用於議員和多個委員會，亦適用於秘書處。秘書處會趁休會期間，與政府相關部門在綜合大樓進行擴建及多項重要優化工程。此外，秘書處負責人力資源的部門多年來會把握夏天休會期，為職員舉辦兩個大型密集的培訓周，合共10多場工作坊，由同事或外來嘉賓主講。
工作坊可學手機攝影技巧
梁君彥在社交平台發文指，今年工作坊內容豐富，既著重議會專業知識和經驗的傳承分享，包括如何處理法案及議員議案、如何支援議員進行職務考察，亦教授新知識、新技能如人工智能應用、構建網絡安全。此外，更有別開生面的手機攝影技巧、有益身心如劍球競技的體驗堂。
立法會秘書處培訓周超過1100人次參與
他指，暑期培訓周旨在鼓勵職員可暫時稍為放緩工作步伐，多些參與培訓，自我增值，更好地裝備自己，為議會和公眾提供更優質高效的專業服務，今年夏天兩個培訓周便有超過1100人次參與。新任秘書長衛碧瑤在今年的培訓周特別加強了「責任人」思維、團隊創建、領導及管理技能等元素，以鼓勵有潛質、有上進心的同事積極接受不同範疇工作的挑戰、學習多元技能，持續成長，成為熟悉議會整體運作且能與時並進的專業人才。其中今年新增的團隊創建工作坊在新界某渡假營地舉行，有近百名來自不同部門的同事參加。他們透過參與一整天的競技任務和挑戰，切身體會1+1大於2的合作精神和正向思維的重要性，有助增強他們的解難能力和工作韌力。
秘書處職員參加內地海外培訓和交流
此外，秘書處職員前往內地和海外地方參加培訓和交流，除了讓他們參加日常的公務員培訓課程，參加在內地頂尖學府舉行的國家事務研習課程，透過課堂講授及參訪內地重要機構及設施，加深了解國家政策和最新發展。