RayOnline｜周六搬入立會新辦公室 議員反映「波士房」變細傢俬唔啱用 梁君彥：善用窗台

立法會綜合大樓9至14樓巳嘅新辦公室尋日(20日)就已經交付俾所有議員，但搬新office難免會感到唔習慣。 立法會主席梁君彥今日係社交平台話，唔少議員有視察新環境並試用設施，仲提供咗一啲建議；其中有議員反映其新辦公室的「波士房」較現時的波士房略細，因尺寸改變而令部份現有傢俬唔啱用！

對於有人反映「波士房」變細，梁君彥就解釋，綜合大樓擴建工程採用組裝合成法，係原有建築物10樓之上，以層疊方式建造11至14樓；為支撐新建樓層的玻璃外牆，10樓必須加固結構，導致該樓層議員「波士房」的窗台要略為加高加大，而波士房的實際面積會輕微減少。儘管如此，佢相信議員會善用窗台，放置物品或盆栽。