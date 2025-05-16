Red MR及母公司拖欠員工數月強積金涉款173萬 積金局曾多次申索

連鎖卡拉OK「Red MR」近日再拖欠強積金供款。積金局表示，由BMA Catering Management Limited(BMA) 經營的RedMR去年2月至10月欠繳約70名員工的強積金供款及附加費，涉款約113萬港元。

BMA亦未為約50名僱員繳交去年11月至今年4月的強積金，涉及金額約60萬港元，積金局今日（16日）代員工在區域法院提出民事申索，為受影響員工追討拖欠供款。

積金局指自2024年3月起主動介入調查，曾6次入稟區域法院為受影響員工追討強積金欠款及附加費，為員工追回約30萬元強積金供款及附加費。至於尚未繳清的欠款正展開其他相應執法行動追討，例如向法院申請第三債務人命令，扣押該公司的銀行帳戶資金、向法院申請執行財物扣押令狀等。