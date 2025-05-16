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2025-05-16 10:56:32

Red MR及母公司拖欠員工數月強積金涉款173萬 積金局曾多次申索

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Red MR。(資料圖片／林俊源攝)

連鎖卡拉OK「Red MR」近日再拖欠強積金供款。積金局表示，由BMA Catering Management Limited(BMA) 經營的RedMR去年2月至10月欠繳約70名員工的強積金供款及附加費，涉款約113萬港元。

BMA亦未為約50名僱員繳交去年11月至今年4月的強積金，涉及金額約60萬港元，積金局今日（16日）代員工在區域法院提出民事申索，為受影響員工追討拖欠供款。

積金局指自2024年3月起主動介入調查，曾6次入稟區域法院為受影響員工追討強積金欠款及附加費，為員工追回約30萬元強積金供款及附加費。至於尚未繳清的欠款正展開其他相應執法行動追討，例如向法院申請第三債務人命令，扣押該公司的銀行帳戶資金、向法院申請執行財物扣押令狀等。

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勞工處關注事件

另外，積金局稱今日會就去年11月至12月的欠款入稟向RedMR提出民事申索，並要求RedMR盡快補回今年1月至4月的拖欠供款，否則會再提民事申索，為員工追討欠款。積金局表示，自2025年1月到目前為止，共收到3宗投訴RedMR的個案，該個案將與上述追討行動一併跟進。

勞工處關注RedMR拖欠僱員強積金供款事件，呼籲員工如被拖欠工資或對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢。

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