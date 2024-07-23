Sammi演唱會｜5內地漢售假門票被捕　何敬康斥港仍用「硬膠紙」印門票很落後 (更新)

警方拘捕5名內地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，售賣8張演唱會假門票，涉及3名受害人，損失金額1,500至3,300元不等，總損失約8,000元。現時5名被捕人獲准保釋候查，需在7月下旬向警方報到，案件交由九龍城警區刑事調查隊第八隊跟進。新民黨立法會議員何敬康回應《am730》指，香港現時仍然用「硬膠紙」印門票非常落後，反觀內地現時直接以人臉識別系統入場，可杜絕假門票的出現。 據了解，有關演唱會是鄭秀文演唱會。翻查網上資料，鄭秀文演唱會為本月12日至28日在紅館舉行，門票分1,080元、680元及380元。

現場交收驗票博取信任 警方九龍城警區刑事總督察陳海量交代案情，指近日接獲多人報案，有市民在網上及表演場館外，以現金或轉帳方式購買演唱會門票，入場時被主辦方指門票失效，並確認為虛假門票。調查發現，假門票仿真度十分高，模仿了官方門票的防偽特徵，包括紙質、字體、二維碼及防偽標籤等，而不同受害人的假門票，亦印有相同的座位編號。 他續指，騙徒為了博取受害人信任，會主動提出在現場交收及驗票。經調查後，警方鎖定一名疑犯，在上周五(19日)當該疑犯再度出現在表演場館外時將他拘捕，隨後再拘捕另外4名中國籍男子，年齡介乎34至46歲。警方提醒市民，不要輕易相信騙徒的驗票方法，避免在非官方渠道購買表演活動門票，亦不應向不明來歷的人士買票，以免墮入陷阱。

何敬康不擔心影響發展演唱會經濟 一直關注演唱會經濟的議員何敬康指，不擔心類似事件會影響香港發展演唱會經濟的信心，而警方一直不遺餘力打擊假門票。不過，他以內地的演唱會作比較，內地以實名制購票，入場時以人臉識別確認持票者身份，港澳人士觀賞內地演唱會，就須出示身份證或回鄉證，但一樣很高效率及可杜絕假門票，令不法分子不會得逞。在外國則是預先在網上可下載門票二維碼，入場時須掃瞄二維碼。反觀香港用「硬膠紙」印門票，入場時仍依靠員工「搣飛」，做法嚴重落後於國際水平，同時為「狂徒」提供出售假門票的機會。

何敬康早前曾向港府表達希望改善購票系統，不過政府只是回覆處理中，正研究與時並進。他提及香港是國際都會，政府亦積極提倡發展演唱會經濟，「但一日唔利用科技，一日都仲有假飛」，他指絕對支持實名制購票。 學者籲勿輕信第三方代售者 香港恒生大學市場系助理教授鄺家麒接受《am730》查詢指出，一般有時限或要消費者在特定的時間內完成項目，就像即場演唱會的門票，往往令消費者較心急和衝動，在沒有時間仔細考慮或恐錯過觀看演出下，便情急地作出購買決定，被不法分子利用欺騙金錢。