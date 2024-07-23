Sammi演唱會｜5內地漢售假門票被捕　模仿官方門票紙質字體二維碼等　警：仿真度極高 (更新)

【13:00更新】新增5名內地男子須7月下旬向警方報到 警方拘捕5名內地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產，售賣8張演唱會假門票，涉及3名受害人，損失金額1,500至3,300元不等，總損失約8,000元。現時5名被捕人獲准保釋候查，需7月下旬向警方報到，案件交由九龍城警區刑事調查隊第八隊跟進。 翻查網上資料，「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站」原定日期為去年7月14至30日共13場，但因為鄭秀文因身體不適而延期，延期補場場次日期為本月12日至28日在紅館舉行，門票分1,080元、680元及380元。

現場交收驗票博取信任 警方九龍城警區刑事總督察陳海量交代案情，指近日接獲多人報案，有市民在網上及表演場館外，以現金或轉帳方式購買演唱會門票，入場時被主辦方指門票失效，並確認為虛假門票。調查發現，假門票仿真度十分高，模仿了官方門票的防偽特徵，包括紙質、字體、二維碼及防偽標籤等，而不同受害人的假門票，亦印有相同的座位編號。 他續指，騙徒為了博取受害人信任，會主動提出在現場交收及驗票。經調查後，警方鎖定一名疑犯，並在上周五(19日)該疑犯再度出現在表演場館外時將他拘捕，隨後再拘捕另外4名中國籍男子，年齡介乎34至46歲。警方提醒市民，不要輕易相信騙徒的驗票方法，避免在非官方渠道購買表演活動門票，亦不應向不明來歷的人士買票，以免墮入陷阱。