Samsung Solve for Tomorrow 2022 號召全城學界 自選社會議題設計創意方案

Samsung年度「Solve for Tomorrow 2022」大型學界科技比賽正式開始。今年的主題為「共『童』創建『您想』香港」，首次讓參賽學生自選各種香港社會議題，發揮無窮創意，加上配合涵蓋科學、科技、探究、工程、藝術及數學各個STREAM領域所學知識，以及4C技能(創意Creativity、批判思考Critical thinking、協作Collaboration和溝通Communication)，為「您想」香港設計出創新的科技方案。

首次邀得獎學生參與宣傳推廣

Samsung Solve for Tomorrow 2022比賽以「共『童』創建『您想』香港」為主題，鼓勵香港學生關注社會環境，自選值得關注的香港社會議題，再結合各個STREAM領域的知識，設計出充滿創意且實用的創新科技方案。當中的香港社會議題，可以是有特殊學習需要兒童、自閉症譜系障礙學童、學童壓力、港人精神健康、可持續發展、野生動物保育等等。

另一方面，Samsung特意邀請去年Solve for Tomorrow得獎學生參與比賽的宣傳品拍攝工作，希望透過這個新元素，突出學生是香港未來的主人翁，鼓勵他們盡情發揮創意，創造「您想」的香港，亦希望得獎學生能成為其他同學的榜樣及典範。

新賽制新玩法 讓學生寓競賽於學習

除了讓參賽學生自選社會議題外，Samsung Solve for Tomorrow希望學生充分運用STREAM知識，亦期望培養及訓練他們的4C技巧，以強化廿一世紀必備技能，因此加入一系列新元素：

強 化 免費 STREAM 工作坊： Solve for Tomorrow 比賽 自兩年 前已新增 STREAM 工作坊，推廣設計思維及介紹 STREAM 知識，一直備受學界歡迎，參加人數眾多。故此，今年 Samsung 將進一步強化工作坊系列，以涵蓋設計思維、機械模組化設計、編程語言、協作及表達技巧，以及影片拍攝等，讓參與的學生可以學到更廣泛的知識。 STREAM 工作坊系列將在 9 月進行，詳情會於稍後時間公布。

新評分方法 ：為了更能貼近現實環境，除了沿用以往的設計概念、創意度、可行性及技術概念，以及表達技巧作為評分準則外，今年亦特別設立兩個全新評分項目： 可持續發展 ： Samsung 希望鼓勵學生一同擁抱可持續發展這個大趨勢，因此大會鼓勵學生把可持續發展元素加進作品，例如採用環保物料、設計概念的經濟模式能否可持續營運及發展並推廣至更廣闊層面等 商業模式 ：為了更貼近現實情況，我們鼓勵學生會一併思考製作方案的成本、如何吸納合作夥伴，以及推廣至更廣泛應用的策略

SFT 證書系統 ：讓參與不同階段的學生可以獲得階段證書，以表揚他們對項目的踴躍參與

除此之外，與去年一樣，在10月中設有諮詢工作坊，讓同學可於正式遞交作品前，聽取來自科技界以及在各社會議題上的專業人士，對半製成品或設計概念的意見，使成品能體現原有的創意之餘亦可顧及實際用途，請留意稍後公布。

大會將於2022年12月選出8隊入圍隊伍(4隊來自小學及4隊來自中學)，特定的專業導師會在最後階段的導師指導期中，協助隊伍進一步改善作品，並加強其演說技巧。所有入圍隊伍將會在演說日(暫定2023年1月)，親身向大會評判介紹及展示作品，並由大會評判作最後評分及排名，預計2023年2月正式公布和頒發獎項。

小學、中學兩個組別均設有冠、亞、季和最佳創意獎(各1名)，以及優異獎(6名)，比賽將會產生合共20隊得獎隊伍，獎金及獎品總值超過27萬港元。