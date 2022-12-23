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本地
2022-12-23 07:30:00
日報

Samsung X 本地頂尖CG製作團隊 鬧市戶外上演驚喜《胡桃夾子驚喜禮物工廠》

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胡桃夾子機械人除大跳Hip Hop Break Dance外，更會作勢大送禮品。

Merry christmas! 今年聖誕，你準備怎樣慶祝？Samsung於今個冬天，夥拍本地創作班底「電笠」及CG製作團隊FATface為香港於中環娛樂行的超大型Samsung戶外曲面螢幕，打造了大型戶外「沉浸式3D」節日打卡新地標，利用最嶄新技術炮製超震撼巨型節日主題《胡桃夾子驚喜禮物工廠》(Impossible Gifting Factory)

是次Samsung特別夥拍FATface曾參與包括《明日戰記》、《風雲II》及《投名狀》等香港史上最賣座華語電影特效製作的CG製作團隊合作，以「電笠」設計的胡桃夾子機械人、鹿和雪人為藍本，配合Samsung先進的電腦技術及運算，製作成細緻度極高的超立體機械人動畫，並將鬧市化成舞台，而胡桃夾子機械人則會化身成跳舞達人，於鬧市半空翻滾大跳Hip Hop Break Dance不斷做出大幅度轉動如FreezePower MovesFlip等高難度動作，將手腳盡伸至畫面外，同時，胡桃夾子機械人更會於片中探頭出畫面外，並拿起多份禮物作勢送給觀眾！大家於1222日起每日上午6時至淩晨1時，都可於中環街頭的Samsung大型SMART LED曲面屏幕觀賞到這超逼真的《胡桃夾子驚喜禮物工廠》沉浸式3D動畫

《胡桃夾子驚喜禮物工廠》WhatsApp Sticker，讓大家分享佳節喜悅心情。

Samsung藉合作鼓勵本地團隊發揮創意

Samsung更以《胡桃夾子驚喜禮物工廠》為主題設計了一系列相關角色的聖誕WhatsApp Sticker，大家只需到https://whatsticker.online/p/643479C5oLmgT/HK/zh 下載便可在節日與摯親好友相互祝福，分享佳節喜悅心情。是次合作展現出本地創意團隊勢不可擋的創作力，並成為本地團隊與跨國企業合作的最佳範例，為香港創意工業帶來更多元化的推動力和展示機會Samsung透過是次合作，鼓勵和給予本地創作更多發揮機會，帶領視聽享受進入更高科技新層次。

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