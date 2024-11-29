SEN孩子因運動建立自信 家長︰兒子學業成績好轉

部分SEN孩子或不懂表達自己，不善與人溝通，但透過跑步在田徑場上主動「動起來」。當中有輕微自閉症及發展遲緩、8歲的朱正暘，原來「推都唔想郁」，但因在田徑班的獎勵評分卡上得不到滿分，出現「點解個個都有滿分，得我無」的想法後，繼而主動練跑；其父亦受田徑班獎勵啟發到教育兒子「新方向」，如家庭教育亦設加分制，使愛子對學業的態度愈發積極，學業成績逐漸好轉。創立香港特殊需要體育學院的前香港三項鐵人代表隊成員郭汝鏗表示，盼透過恆常運動班，放大孩子的優點，培養SEN孩子對運動的興趣，助他們建立自信，並提升執行力和溝通能力。文︰陳詠琳

朱正暘讀幼稚園時，被老師發現反應慢、「難埋堆」，其後確診患有輕微自閉症及發展遲緩，大小肌肉控制亦較差。父親朱國榮表示，朱正暘的情況並不明顯，與家人相處時「有反應、有交流」，只覺他性格較「硬頸」、不喜外出或與人接觸。今年在機緣巧合下，參加香港特殊需要體育學院的田徑班後，才不再長期「踎喺屋企」。

兒子由被動上田徑課變得主動 但朱國榮坦言，最初上田徑課時，其他小朋友已開跑，兒子仍「坐定定」，朱國榮惟有「落場」推着他跑。直至兒子在田徑班的獎勵評分卡上得不到滿分、出現「點解個個都有滿分，得我無」的想法後，開始主動「動起來」，並逐漸進步；其後成為班上首個跑回終點的學員，在自理、協調等各方面都有進步，現時會反過來催促父親要帶齊東西上課。

朱國榮對兒子轉變感到開心，並受田徑班啟發，在家教育兒子時，亦設加分制，如在學校默書寫對八成單詞，就獲獎勵，令兒子對學業的態度愈發積極，學業成績也好轉，「不再看著分數默默流淚」。 田徑班由宣明會夥拍香港特殊需要體育學院和學基愛鄰社開辦。創立香港特殊需要體育學院的前香港三項鐵人代表隊成員郭汝鏗表示，自己亦確診專注力不足、過度活躍症和有讀寫障礙，深明SEN孩子或較難明白如何表達自己、與人溝通。他盼透過恆常運動班，放大孩子的優點，培養他們對運動的興趣，助建立自信，並提升執行力和溝通能力。如以聆聽教練指令、帶齊所需用品並放到指定位置等來評分，讓學員明白自己的責任，形成良好的生活習慣。

為給學員訓練的目標，郭汝鏗將帶領田徑班的24位SEN學生及照顧者，參與宣明會於12月舉行的「Global 6K for Water」慈善跑1公里賽事，希望成為學員發揮所長的「運動舞台」，同時也惠及貧困地區缺乏食水供應的孩子。