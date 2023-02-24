SEN學生常被標籤化 中大生克服困難冀做社工：我們不奇怪

大學課程學習講求自主學習，亦有不少功課要求學生合作完成，這令患自閉症譜系障礙(簡稱自閉症)的大專生難以適應。患有自閉症、就讀中大社工系的余同學表示，曾因懼怕與組員就功課分工，向老師請求單獨完成功課。幸她在學校中認識接納她的朋友，並在朋友和導師支持下朝著成為社工的志願邁進，盼成為其他特殊教育需要(SEN)學生的「代言人」，告訴大眾自閉症人士並不是奇怪的人，而是一群有情緒反應和靈魂的人。

余同學升讀大學時，最初選讀中大食物營養學系，其後才改讀社工系。她坦言轉學系過程並不容易，輾轉兩年才能成功。她憶述，曾有同學向她說「你放棄啦，自閉症冇可能做社工」；對此她認為，自己的起跑線雖比人落後，但自閉症不是逃避的藉口。余同學至今仍努力提升個人溝通和處理情緒能力，懷着既緊張但正面的心態，迎接未來實習工作。

余同學並非唯一個案，中大研究團隊獲平機會資助與香港耀能協會合作，進行「自閉症大專生的經歷和需要」研究，以深入訪談形式訪問了30名不同院校的自閉症大專生。研究發現，他們形容大專學習經驗為抽象和缺少具體的學習指引；社交方面，隱晦和復雜的社交潛規則，令他們難以辨別和理解其他人言語中的含義，大感壓力。