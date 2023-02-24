SEN學生常被標籤化 中大生克服困難冀做社工：我們不奇怪

大學課程學習講求自主學習，亦有不少功課要求學生合作完成，這令患自閉症譜系障礙(簡稱自閉症)的大專生難以適應。患有自閉症、就讀中大社工系的余同學表示，曾因懼怕與組員就功課分工，向老師請求單獨完成功課。幸她在學校中認識接納她的朋友，並在朋友和導師支持下朝著成為社工的志願邁進，盼成為其他特殊教育需要(SEN)學生的「代言人」，告訴大眾自閉症人士並不是奇怪的人，而是一群有情緒反應和靈魂的人。
余同學升讀大學時，最初選讀中大食物營養學系，其後才改讀社工系。她坦言轉學系過程並不容易，輾轉兩年才能成功。她憶述，曾有同學向她說「你放棄啦，自閉症冇可能做社工」；對此她認為，自己的起跑線雖比人落後，但自閉症不是逃避的藉口。余同學至今仍努力提升個人溝通和處理情緒能力，懷着既緊張但正面的心態，迎接未來實習工作。
余同學並非唯一個案，中大研究團隊獲平機會資助與香港耀能協會合作，進行「自閉症大專生的經歷和需要」研究，以深入訪談形式訪問了30名不同院校的自閉症大專生。研究發現，他們形容大專學習經驗為抽象和缺少具體的學習指引；社交方面，隱晦和復雜的社交潛規則，令他們難以辨別和理解其他人言語中的含義，大感壓力。
研究亦顯示自閉症大專生經常被定型、冠上負面標籤，如「不需要朋友」、「巴士迷」、「智障」等，而輕症患者則被視為「與普通人無別」，被認為「欺騙資源」、「容易得到優待」。中大教育心理學系助理教授林宇軒指，大學有向SEN學生提供學習調適服務，但需學生主動披露個人情況。然而，自閉症學生常被人誤解，擔心主動申請又遭同學認為「扮可憐」和弱者，部分則會隱藏自己為患自閉症或特殊教育需要情況，但「扮正常人」過程，卻又壓力大增。他又指，大專院校提供SEN服務的資訊不透明、不友善，現行的學習調適服務亦過於籠統，其成效和質素也未有系統性的評估或檢討。
平等機會委員會署理主管徐妤婷希望，教資會的撥款除了用於學習，亦能更廣泛用在不同範疇，例如向迎新營的負責人員提供相關接觸SEN學生的訓練。中大團隊亦建議，學界應建立一個系統性的跨院校支援框架，使自閉症大專生能更易獲得適切的支援及提升大專院校和大眾對自閉症的認識和理解；大專院校亦應加強改善中學過渡至大專期間的銜接服務，以及大專畢業後的服務延伸。