SEN學生接受魔術訓練建自信 魔術師盼以魔法造福社會

特殊教育需要(SEN)學生在學習、生活方面均要對各種困難，除學校和家長的耐心教導外，魔術亦可派上用場。魔術師Keanu自19歲起以職業魔術師身份到世界各地表演及做義工，而一名癌病小觀眾去世，令他反思單單魔術表演只為觀眾帶來一時娛樂是「不切實際」，盼以魔術造福社會，於3年前成立社企「魔法社創家」培訓SEN學生，藉以建立自信及改善社交技巧。
Keanu透露自己亦有過度活躍症，因而令他萌生服務SEN學生的念頭。在魔法社創家，學員將接受基礎的魔術技巧和表演技巧培訓；有潛質的學員將獲得額外的培訓機會，並有機會在學校工作坊表演，更可賺取收入。
他提到，SEN學生有不同類型，魔法社創家會安排合適的魔術予他們，如ADHD(專注力失調及過度活躍症)的小朋友會安排玩視覺化的魔術，令他們練習期間不斷刺激腦部多巴胺；自閉症學生則接觸系統化的魔術或製作魔術機關。Keanu坦言，社會普遍認為SEN學生能力有限，令他們的就業率亦較低；但他相信「佢哋可以係你唔明原理下做到奇蹟」，SEN學生連魔術都能掌握，那其他工作技能都一定學到。
為準退休人士提供跑步訓練課程
除了SEN學生，社會亦有不少需要幫助的群體。其中「SciMax Sports Limited」為準退休人士提供跑步訓練課程。創辦人黃家豐指，50至60歲的準退休人士身體或出現毛病，亦對即將要退休，生活節奏翻天覆地變化感徬徨；有見社會欠缺幫助準退休人士的支援，故用自己的專長──跑步，幫助他們改善身體和培養新興趣。
課程中多位學員會一同學習跑步之餘，亦可藉此結交新朋友；而跑出優良成績或完成馬拉松的學員更會獲贈小禮物，如只限50件的「粉紅戰衣」。黃家豐直言，學員起初都擔心自己「跑唔郁」，隨著訓練不少學員更能跑馬拉松，直言「令到人發現自己原來仲跑得」便是最大的成就感。
魔法社創家和SciMax Sports Limited在第十二屆「社企嘉許計劃」分別獲得新進社企大獎和卓越表現社企大獎，此計劃由豐盛社企學會推出，旨在鼓勵更多企業及機構一同支持社企可持續發展及推動良心消費；昨在第十二屆「十一良心消費運動」閉幕暨嘉許典禮頒奬。