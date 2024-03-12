SEN學生接受魔術訓練建自信 魔術師盼以魔法造福社會

特殊教育需要(SEN)學生在學習、生活方面均要對各種困難，除學校和家長的耐心教導外，魔術亦可派上用場。魔術師Keanu自19歲起以職業魔術師身份到世界各地表演及做義工，而一名癌病小觀眾去世，令他反思單單魔術表演只為觀眾帶來一時娛樂是「不切實際」，盼以魔術造福社會，於3年前成立社企「魔法社創家」培訓SEN學生，藉以建立自信及改善社交技巧。

Keanu透露自己亦有過度活躍症，因而令他萌生服務SEN學生的念頭。在魔法社創家，學員將接受基礎的魔術技巧和表演技巧培訓；有潛質的學員將獲得額外的培訓機會，並有機會在學校工作坊表演，更可賺取收入。