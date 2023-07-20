SEN考生跨越障礙DSE獲佳績 自勉不放棄 繼續追夢

今屆中學文憑試(DSE)考生，備戰3年的高中生涯幾乎在疫情下度過，對部分特殊學習需要(SEN)的學生而言尤為困難，特別是要克服身體上的困難。在今年DSE近4,000名SEN考生當中，不乏奪取佳績的鬥士。當中患有痙攣等疾病的陳可欣，即使每次溫習最多1小時便要休息和按摩，仍無阻她考獲6科23分的好成績。天生患有俗稱「玻璃骨」，即成骨不全症的袁泳琪亦克服障礙，6科考得16分，希望升讀大學後可多參與不同活動，融入社會；同校共有3名學生透過運動員學習支援及入學計劃，考試前已獲本地大學取錄。
考評局公布，今屆DSE共接納3,898宗特別考試安排的申請，包括香港紅十字會雅麗珊郡主學校5名身體弱能及傷病考生，當中3人是港隊成員，未應考便透過運動員計劃獲大學取錄。
就讀該校的硬地滾球港隊運動員陳可欣，患有先天性甲狀腺功能不全及痙攣，病患令她容易手腳無力、寫字較慢、容易疲累，每次溫習半小時至1小時便要休息和按摩；她於4個核心科目及歷史、商業科考獲「434444」成績。她在考試期間亦需要定時做紓緩動作，又透露因使用鍵盤的按鍵答卷會容易感到疲勞，因此獲安排使用平板電腦觸屏作答，以及延長作答時間、每應考1小時要休息5分鐘。
陳可欣續表示，過去數年疫情對學習氛圍及投入程度有一定影響，感謝老師及家人的付出，在學習方面提供幫助及鼓勵。現已獲香港理工大學取錄的她期望，升讀大學後可跳出舒適圈，並結識不同種族或背景的朋友。
袁泳淇：唔想對唔住老師
天生患有成骨不全症，即俗稱「玻璃骨」的輪椅乒乓球港隊運動員袁泳淇，同樣就讀該校並已獲嶺南大學取錄，修讀動畫及數碼藝術。不過她仍盡力準備考試，指「唔想對唔住老師」，最終在4個核心科目和選修科經濟及企業、會計與財務概論(會計)，考獲「423322」的16分成績。她指，選修動畫及數碼藝術緣於其修讀電影科的姐姐，稱對她製作的動畫深感興趣，又期望升讀大學後可參與不同活動、融入社會。
另外，該校的劍擊港隊運動員周朗浩先天患有大腦麻痹和讀寫障礙，在4科核心科和經濟、物理科共取得13分，已獲嶺南大學文化研究系取錄。他因病導致寫字較緩慢及潦草，獲考評局特別安排用電腦應考，中、英文科應考時間分別要加時六成和四成。他直言自己底子不佳，至中六才發力追進度，因此成績不算好，又稱要同時兼顧學業和運動十分辛苦，一度想過放棄，幸獲隊友和家人支持下繼續努力。他希望日後入讀大學可以「住hall」，擴大社交圈子。
感謝家人照顧 睇搞笑片減壓
香港紅十字會甘迺迪中心今年亦有6名考生應考，其中患有杜興氏肌肉營養不良症、四肢活動受限的21歲楊樂天，現時只有頸部、口部及手部可活動，考試同樣需要申請加時作答，最終在4個核心科目和選修科企業、會計與財務概論及物理科，考獲「344343」共21分。他指成績在預期之內，但認為疫情期間上網課會影響學習進度，因此在沒有功課的時候仍會多做練習，使成績不退步。他又稱，當預備DSE出現壓力時，會觀看搞笑或科學類的YouTube影片放鬆，同時感謝家人照顧，「沒有家人的照顧，就沒有今天的成績。」
肌肉萎縮症生夢想成「文人」
患有脊髓性肌肉萎縮症的香港耀能協會賽馬會田綺玲學校學生林凱涵，自幼在內地居住，因身體情況一直未能上學，至8年前來港才正式學習和握筆寫字，其後一直憑著決心和克服身體殘障帶來的額外挑戰，成功於今年DSE考取6科14分的成績。鍾情詩仙李白詩詞的他計劃重讀一年，盼考好英文和升學後，以自己的文筆延續成為「文人」的夢想。
部分SEN考生成績
陳可欣-先天性甲狀腺功能不全、痙攣 6科23分
楊樂天-患杜興氏肌肉營養不良症、只有頸、口、手能活動 6科21分
袁泳淇-「玻璃骨」6科16分
林凱涵-脊髓性肌肉萎縮症、13歲始上學 6科14分
周朗浩-大腦麻痹、讀寫障礙 6科13分