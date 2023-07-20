SEN考生跨越障礙DSE獲佳績 自勉不放棄 繼續追夢

今屆中學文憑試(DSE)考生，備戰3年的高中生涯幾乎在疫情下度過，對部分特殊學習需要(SEN)的學生而言尤為困難，特別是要克服身體上的困難。在今年DSE近4,000名SEN考生當中，不乏奪取佳績的鬥士。當中患有痙攣等疾病的陳可欣，即使每次溫習最多1小時便要休息和按摩，仍無阻她考獲6科23分的好成績。天生患有俗稱「玻璃骨」，即成骨不全症的袁泳琪亦克服障礙，6科考得16分，希望升讀大學後可多參與不同活動，融入社會；同校共有3名學生透過運動員學習支援及入學計劃，考試前已獲本地大學取錄。

考評局公布，今屆DSE共接納3,898宗特別考試安排的申請，包括香港紅十字會雅麗珊郡主學校5名身體弱能及傷病考生，當中3人是港隊成員，未應考便透過運動員計劃獲大學取錄。

就讀該校的硬地滾球港隊運動員陳可欣，患有先天性甲狀腺功能不全及痙攣，病患令她容易手腳無力、寫字較慢、容易疲累，每次溫習半小時至1小時便要休息和按摩；她於4個核心科目及歷史、商業科考獲「434444」成績。她在考試期間亦需要定時做紓緩動作，又透露因使用鍵盤的按鍵答卷會容易感到疲勞，因此獲安排使用平板電腦觸屏作答，以及延長作答時間、每應考1小時要休息5分鐘。

陳可欣續表示，過去數年疫情對學習氛圍及投入程度有一定影響，感謝老師及家人的付出，在學習方面提供幫助及鼓勵。現已獲香港理工大學取錄的她期望，升讀大學後可跳出舒適圈，並結識不同種族或背景的朋友。

