Share for Good推少數族裔女性職業配對　助晉身AI多元創新工作領域

計劃早前舉行工作坊體驗日，獲得民政及青年事務局局長麥美娟（前排中）蒞臨支持，聯同Share for Good「青年及少數族裔委員會」主席鄭余雅穎（前排左三）、Share for Good董事溫師雁（後排右一）、計劃的非牟利機構伙伴新家園協會服務總監陳義飛（後排左一）、以及其中一間支持企業Preface的創辦人盧炳棠（前排右一），與計劃的參加者代表一同體驗職前工作坊。

少數族裔女性是本港社會重要一員，然而她們於本地就業方面遇到不同的挑戰，為協助她們擴闊職涯選項和提升向上流動力，並掌握生成式人工智能（Generative AI）等前端科技於各行各業的應用，新世界發展旗下全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」，聯同7間潮流創新企業，推出少數族裔女性職業配對計劃「Future EMpowered」，助她們跳出刻板印象的工作領域，並緊貼職場最新生態。

「Future EMpowered」首階段目標為100名基層少數族裔女性提供多元、創新的工作機會和職場培訓。計劃早前舉行AI工作體驗日，獲得民政及青年事務局局長麥美娟蒞臨，聯同Share for Good「青年及少數族裔委員會」主席鄭余雅穎，與部份計劃的參加者一同參與各種與科技及生成式AI相關的工作，包括以AI編寫兒童學習課程及進行各類文本創作，以及品嚐由AI根據指令而製成的咖啡。是次體驗讓參加者了解科技於日常生活的應用，增加她們對學習科技的信心，並裝備她們投身各類正處於數碼轉型的新興行業。

麥美娟：鼓勵少數族裔婦女參與婦女發展項目增值自我 民政及青年事務局局長麥美娟表示，政府一直十分重視婦女發展，包括少數族裔婦女，她們是穩定社會的重要力量。今年《施政報告》提出多項婦女發展相關的政策措施，包括設立婦女事務專員一職、推出一站式家庭及婦女資訊平台，以及主辦首屆家庭暨婦女發展高峰會等。她指，將鼓勵少數族裔婦女積極參與其中，增值自我，盡展潛能，會繼續與全港婦女一起攜手建立和諧社會。 Share for Good「青年及少數族裔委員會」主席鄭余雅穎表示，新世代需具備對人工智能的認知和應用能力，而掌握人工智慧和創意科技發展的最新動態將會是未來就緒的重要一環，希望透過計劃幫助少數族裔女性提高知識水平，擺脫因資源、文化和語言而產生的規範及挑戰。藉著與不同新創企業連結，擴闊她們的職業選項，讓她們能投身多元的工作領域，並同時䆁放女性勞動力，為各行各業注入人才。

少數族裔女性職業配對計劃「Future EMpowered」以油尖旺區作為試點，首階段由非牟利機構新家園協會招募區內100名適齡工作的基層少數族裔女性，提供多元訓練及工作體驗，包括： 履歷寫作、面試技巧、職場禮儀、AI應用訓練等，幫助她們擴闊視野、融入社會、提升她們向上流動的力量，並䆁放女性勞動力，幫助她們尋找職業志向，以及突破文化、學歷上等的限制。 聯乘7間潮流創新企業 攜手締造多元共融職場 「Future EMpowered」獲得7間潮流創新企業支持，包括「CASETiFY、Farmacy HK 水耕細作、Humansa、K11 集團、Preface、The Matcha Tokyo及温野菜 - 叙福樓集團、太平洋咖啡」。而職位涵蓋各類新興及熱門創意行業，例如AI咖啡師、多媒體導師、文化創作、茶道師，以及節目主持等。與此同時，職位提供彈性上班和原區就業等安排，方便參與計劃的少數族裔女士可以兼顧進修學習或者照顧家庭。