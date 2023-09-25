Share for Good首創無限試工 助青年認識行業趨勢 規劃職涯

新世界發展集團旗下全港的大型捐贈配對平台「Share for Good 愛互送」首度舉行「未來築職」計劃，並獲其士集團支持，連同 16 間創新企業，除了支援逾100名兒童之家的青年，更首度引入無限試工模式及一系列創新職涯規劃工作坊。計劃參與者期間可在不同企業實習，了解行業發展之餘，亦有助規劃職涯發展。

計劃參與者可到不同公司「試工」

「未來築職」計劃參與機構包括 16 間大型及創新企業，以及 5 間非牟利團體。計劃首創引入「無限試工」模式，鼓勵參加者於計劃期內盡情「試工」，探索不同行業。職位涵蓋各類新興及熱門行業，如雲端農業、低碳旅遊及社交平台推廣等。其中農業科技公司「水耕細作」，讓青年體驗智能農場運作，如運營數據收集、協助推行雲端農業系統等；由兩名九十後創立的「V'air可持續發展教育」，則讓實習生策劃可持續旅遊教育項目，從中學習環境、社會、企業管治概念和初創組織管理；「OneDegree Hong Kong」帶領青年認識最新虛擬保險營銷，並了解寵物市場為保險行業帶來之新機遇。透過各種實習機會及工作探索，參加者可了解職場新趨勢，體驗不同行業日常運作及企業文化，助青年規劃職場生涯。