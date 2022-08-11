SmarTone10月14日終止2G服務 通訊局准重新調配頻譜

通訊事務管理局辦公室今日宣布，就數碼通電訊有限公司申請於2022年10月14日起全面終止提供第二代流動（2G）服務給予事先同意。



通訊局根據數碼通的綜合傳送者牌照特別條件第10.4條審批是次申請，當中已考慮各項相關因素，包括：數碼通現時沒有向任何新舊客戶提供2G服務計劃、受是次終止2G服務影響的客戶（即仍在使用2G手機／裝置連接數碼通網絡的客戶）所佔比例極低，以及數碼通已為受影響客戶提供優惠方案以升級其2G手機／裝置、為選擇不升級其2G手機／裝置的客戶提供良好的終止服務安排，並給予受影響客戶充分時間的通知和客戶服務支援。另外，在批准是次申請時，通訊局同時要求數碼通在有關網絡關閉前須維持令人滿意的2G網絡覆蓋。

數碼通亦於同日宣佈將於2022年10月14日終止旗下2G服務。數碼通表示，因應近年流動數據使用量急升，愈來愈多的客戶升級至5G網絡，以及市場對2G服務的需求下降，數碼通將重新調配2G網絡的頻譜資源，以提供較新世代的流動服務，推動5G網絡發展，為客戶帶來更多創新服務及更佳的網絡體驗。

數碼通：使用2G客戶僅0.1%

截至2022年4月，數碼通旗下使用2G手機或裝置的客戶只佔其總客戶人數不到0.1%，為妥善安排2G客戶過度，自2021年初起，已開始協助受影響客戶升級至可支援更高世代流動通訊網絡的手機或裝置。