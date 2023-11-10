SmartPLAY康體通啟用第二天 續有用戶遇「網絡錯誤」訊息(更新)

【11月10日更新】康文署新智能康體服務預訂系統SmartPLAY啟用第二天，今日(11月10日)早上仍有大批用戶反映使用困難，在登入和搜索輪候場地時顯示「網絡錯誤」、「服務異常」訊息。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑早上在社交平台表示登入後準備付款時出現錯誤信息。 鄭泳舜斥情況不太能接受 立法會民政及文化體育事務委員會主席鄭泳舜今日表示，即使康文署表示已與承辦商跟進，仍然收到用戶無法登入的個案，認為情況不太能接受，強調署方應一早預計到系統啟用初期會有較多使用量，應加大伺服器負荷能力。

康文署新的智能康體服務預訂系統SmartPLAY昨日（11月9日）啟用，稱可同時容納10,000名用戶登入。然而多名市民反映早上使用新系統時出現「網絡錯誤」、帳戶被鎖定等問題，亦有市民到體育場地辦理訂場手續時，獲康文署職員回覆稱「新系統當機」。 署理創新科技及工業局長張蔓莉表示，資科辦在恆常監察時發現有關情況，已經聯絡康文署了解，指目前「智方便」其他約300項網上服務運作正常。 早上20萬人登入 45分鐘後系統復常 康文署及後指已即時處理並為事件致歉，指早上啓用初期因用戶流量大增，由平日一般數千增至今早約20萬，加上部分市民需時間適應新系統版面設定而增加瀏覽時間，導致登入及等待時間延長、出現錯誤信息、付款後用戶要較長時間才收到確認信息等問題。

署方即時與承辦商跟進，約45分鐘後系統陸續回復正常，有超過1萬人成功訂場，康文署對市民造成不便致歉，會密切監察系統運作情況，及就個別用戶的問題作出跟進，包括付款方面問題。 李梓敬批評「咁簡單嘅嘢都做唔到」 新民黨立法會議員李梓敬指，自己早上多次嘗試登入不成功，指SmartPLAY要求經「智方便」驗證，但過程中一直彈出，不少家長和教練亦向他反映難以登入，形容是「全朝早無人登入到」，批評「點解咁簡單嘅嘢都做唔到」。 網上討論區亦有不少人稱無法進入系統、輪候預訂期間被「踢走」或被鎖定帳戶一段長時間，亦有人報稱經信用卡付款訂場後沒有紀錄，亦有少數人稱成功訂場。