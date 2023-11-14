SmartPLAY康體通訂場現資料外洩漏洞 可勾陌生用戶全名 康文署急修正

康文署斥資5億元開發的SmartPLAY康體通系統，自上周四(9日)推出後問題不斷，最新懷疑有資料外洩漏洞。用戶若透過應用程式預訂足球場，填報團隊成員信息時於「用戶帳號或別名」一欄，如隨意輸入他人英文姓名或自設的「別名」，會顯示以該姓名作帳號的用戶的中文或英文全名。兩人可完全毋須互相認識，若「別名」過於簡單恐會容易被搜索到，觸發個人資料外洩憂慮，在不知情下被「炒場黨」利用。康文署回覆指已要求承辦商修改程式有關漏洞。
「被入隊」不會知道 或被炒場黨利用
本報記者此前成功預訂足球場時添加相識的用戶到團隊成員，查證後發現團隊用戶不會收到通知，換言之若有人利用自己的名字訂場，根本不會知道。
SmartPLAY今日(14日)早上已初步修正有關情況，以別名搜索用戶時只會顯示姓氏，名字部份會以星號取代。康文署回覆傳媒指已要求承辦商修改程式，停止顯示「團隊成員」中文全名，同時取消以「用戶帳號或別名」尋找用戶加入為「團隊成員」的功能。所有加入為「團隊成員」的必須是對方接受邀請加入「朋友列表」內的用戶，新安排今早開始實施。
原意方便搜尋 改為「加人」須獲接受
康文署強調用戶不論經抽籤或以「先到先得」方式預訂草地足球場時，必須填報另外4名用場人士的用戶編號，租用人亦必須與其中3人一同簽場及使用設施。「添加團隊成員」功能原意為方便用戶搜尋其團隊成員，由於團隊成員其中3人必須與租用人一同簽場及使用設施，用戶如加入不相識的人作為「團隊成員」，但相關成員沒到場並以身份證簽場，最終亦不會符合租用及取場要求，不能使用場地。
專家批粗疏 應做公開測試
香港資訊科技商會榮譽會長方保僑在電台節目表示，系統推出時太過粗疏，康文署應該多做公開測試才推出。他指是次屬程式設計問題，騙徒可利用SmartPLAY用戶全名，比對「暗網」中已外洩個人資料，找出用戶聯絡方法，再針對性發出釣魚訊息，如訛稱用戶SmartPLAY訂場時欠款，引誘用戶點擊釣魚網站。他指一般電子支付工具即使要加入朋友進行交易，也要先取得相關朋友同意才可成事。