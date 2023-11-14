SmartPLAY康體通訂場現資料外洩漏洞 可勾陌生用戶全名 康文署急修正

康文署斥資5億元開發的SmartPLAY康體通系統，自上周四(9日)推出後問題不斷，最新懷疑有資料外洩漏洞。

康文署斥資5億元開發的SmartPLAY康體通系統，自上周四(9日)推出後問題不斷，最新懷疑有資料外洩漏洞。用戶若透過應用程式預訂足球場，填報團隊成員信息時於「用戶帳號或別名」一欄，如隨意輸入他人英文姓名或自設的「別名」，會顯示以該姓名作帳號的用戶的中文或英文全名。兩人可完全毋須互相認識，若「別名」過於簡單恐會容易被搜索到，觸發個人資料外洩憂慮，在不知情下被「炒場黨」利用。康文署回覆指已要求承辦商修改程式有關漏洞。

「被入隊」不會知道 或被炒場黨利用

本報記者此前成功預訂足球場時添加相識的用戶到團隊成員，查證後發現團隊用戶不會收到通知，換言之若有人利用自己的名字訂場，根本不會知道。