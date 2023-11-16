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2023-11-16 22:42:13

SmartPLAY故障連連 資科辦要求電子服務推出前 需要第三方測試

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SmartPLAY 康體通

SmartPLAY康體通系統，自上周四推出後問題不斷。

斥資5億元開發的SmartPLAY康體通系統自上周啟用以來頻頻「甩轆」，除啟用首日「大塞車」外，更被發現訂場時外洩用戶資料。政府資訊科技總監辦公室今日(16日)表示，已向決策局及部門公布新措施，未來推出大型電子服務前，須把指定的系統交由資科辦安排的獨立第三方進行額外的負載和壓力測試，並由資科辦確認結果，以協助相關部門在電子政務系統投入前加夕強準備工作。

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服務推出前需交由獨立第三方作負載及壓力測試

資科辦表示，為更有效推進政府服務數字化轉型，回應市民對政府服務的期望，資科辦今日向決策局及部門公布新措施，相關部門未來推出大型電子服務前，須把指定的系統交由資科辦安排的獨立第三方進行額外的負載和壓力測試，並由資科辦確認結果。資科辦亦再次提醒，各政府部門須為其電子服務在推出前進行充分的評估、測試和安排後備方案。

 

資科辦發言人強調，雖然資科辦會協助部門為指定的大型電子政務服務系統推出前進行額外測試，有關系統作為部門提供公共服務的主要組成部分，部門對系統及相關服務質素和運作的責任至為重要。

資科辦表示，會繼續與各部門緊密合作，向相關部門提供技術支援及系統優化建議，確保部門在推出大型電子服務前準備充足，滿足市民大眾對服務的要求。
 

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