SmartPLAY新訂場系統首日啟用大塞車 康文署致歉(更新)

康文署新的智能康體服務預訂系統SmartPLAY今日（11月9日）啟用，稱可同時容納10,000名用戶登入。然而多名市民反映早上使用新系統時出現「網絡錯誤」、帳戶被鎖定等問題，亦有市民到體育場地辦理訂場手續時，獲康文署職員回覆稱「新系統當機」。

署理創新科技及工業局長張蔓莉表示，資科辦在恆常監察時發現有關情況，已經聯絡康文署了解，指目前「智方便」其他約300項網上服務運作正常。

早上20萬人登入 45分鐘後系統復常

康文署及後指已即時處理並為事件致歉，指今早啓用初期因用戶流量大增，由平日一般數千增至今早約20萬，加上部分市民需時間適應新系統版面設定而增加瀏覽時間，導致登入及等待時間延長、出現錯誤信息、付款後用戶要較長時間才收到確認信息等問題。