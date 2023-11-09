SmartPLAY新訂場系統首日啟用大塞車 康文署致歉(更新)

康文署新的智能康體服務預訂系統SmartPLAY今日（11月9日）啟用，稱可同時容納10,000名用戶登入。然而多名市民反映早上使用新系統時出現「網絡錯誤」、帳戶被鎖定等問題，亦有市民到體育場地辦理訂場手續時，獲康文署職員回覆稱「新系統當機」。
署理創新科技及工業局長張蔓莉表示，資科辦在恆常監察時發現有關情況，已經聯絡康文署了解，指目前「智方便」其他約300項網上服務運作正常。
早上20萬人登入 45分鐘後系統復常
康文署及後指已即時處理並為事件致歉，指今早啓用初期因用戶流量大增，由平日一般數千增至今早約20萬，加上部分市民需時間適應新系統版面設定而增加瀏覽時間，導致登入及等待時間延長、出現錯誤信息、付款後用戶要較長時間才收到確認信息等問題。
署方即時與承辦商跟進，約45分鐘後系統陸續回復正常，有超過1萬人成功訂場，康文署對市民造成不便致歉，會密切監察系統運作情況，及就個別用戶的問題作出跟進，包括付款方面問題。
李梓敬批評「咁簡單嘅嘢都做唔到」
新民黨立法會議員李梓敬指，自己早上多次嘗試登入不成功，指SmartPLAY要求經「智方便」驗證，但過程中一直彈出，不少家長和教練亦向他反映難以登入，形容是「全朝早無人登入到」，批評「點解咁簡單嘅嘢都做唔到」。
網上討論區亦有不少人稱無法進入系統、輪候預訂期間被「踢走」或被鎖定帳戶一段長時間，亦有人報稱經信用卡付款訂場後沒有紀錄，亦有少數人稱成功訂場。
可容納一萬用戶登入
康文署指SmartPLAY設有基本的預訂功能，亦會提升容量以同時容納更多用戶登入系統，由原本約1,000名增至10,000名，方便更多市民登入系統。