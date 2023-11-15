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2023-11-15 04:31:51
日報

SmartPLAY用戶搜索功能存漏洞 康文署︰已修正程式

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SmartPLAY 康體通

SmartPLAY康體通系統，自上周四推出後問題不斷。

康文署斥資5億元開發的SmartPLAY康體通系統，自上周推出後問題不斷，最新懷疑有資料外洩漏洞。用戶透過應用程式預訂足球場，於「用戶帳號或別名」填報團隊成員信息時，隨意輸入英文姓名或自設的「別名」，或會出現其他用戶的中或英文全名。兩人可互不相識，觸發個人資料外洩，並在不知情下被「炒場黨」利用。康文署昨已要求承辦商修改程式。

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本報記者此前成功預訂足球場時添加相識的用戶到團隊成員，查證後發現團隊用戶不會收到通知，即若有人利用自己的名字訂場，根本不知道。SmartPLAY昨早已初步修正有關情況，以別名搜索用戶時只會顯示姓氏，名字部分會以星號取代。康文署表示，已要求承辦商修改程式，停止顯示「團隊成員」中文全名，同時取消以「用戶帳號或別名」尋找用戶加入為「團隊成員」的功能。所有加入為「團隊成員」的必須是對方接受邀請加入「朋友列表」內的用戶。

原意方便搜尋

康文署強調，用戶預訂草地足球場時，租用人亦必須與其中3人一同簽場及使用設施。「添加團隊成員」功能原意為方便用戶搜尋其團隊成員。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，系統推出時太過粗疏，康文署應該多做公開測試才推出。是次屬程式設計問題，騙徒有機會利用SmartPLAY用戶全名，比對「暗網」中已外洩個人資料，找出用戶聯絡方法，再針對性發出釣魚訊息，藉機詐騙。

私隱專員鍾麗玲回應指，日前接獲傳媒查詢才知悉情況，已與相關部門聯絡，表示會再詳細了解及跟進事件；截至昨日早上私隱專員公署無收到相關投訴或查詢。

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