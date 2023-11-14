SmartPLAY訂場有資料外洩風險 康文署：承辦商已修改程式

斥資5億元開發的SmartPLAY康體通系統自上周啟用以來頻頻「甩轆」，除啟用首日「大塞車」外，最新懷疑有資料外洩漏洞。康文署今日(14日)晚上表示，昨晚得悉有用戶關注訂場時涉及私隱外洩的問題，已立即要求承辦商修改程式，以「用戶帳號或別名」尋找用戶並加入為團隊成員的功能已在SmartPLAY智能自助服務站和網頁取消，不會再顯示非「朋友列表」內用戶的中文或英文全名。

康文署又指，昨晚亦已就事件通報個人資料私隱專員公署，承辦商今日亦開始修改程式，用戶在填報另外4名用場人士資料用作預訂草地足球場時，只可填報對方已接受邀請加入「朋友列表」內的用戶，成功訂場後團隊成員亦會收到通知。