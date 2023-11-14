SmartPLAY訂場有資料外洩風險 康文署：承辦商已修改程式

斥資5億元開發的SmartPLAY康體通系統自上周啟用以來頻頻「甩轆」，除啟用首日「大塞車」外，最新懷疑有資料外洩漏洞。康文署今日(14日)晚上表示，昨晚得悉有用戶關注訂場時涉及私隱外洩的問題，已立即要求承辦商修改程式，以「用戶帳號或別名」尋找用戶並加入為團隊成員的功能已在SmartPLAY智能自助服務站和網頁取消，不會再顯示非「朋友列表」內用戶的中文或英文全名。
康文署又指，昨晚亦已就事件通報個人資料私隱專員公署，承辦商今日亦開始修改程式，用戶在填報另外4名用場人士資料用作預訂草地足球場時，只可填報對方已接受邀請加入「朋友列表」內的用戶，成功訂場後團隊成員亦會收到通知。
可容納數千市民同時訂場 新增網上輪候版面
對於程式啟用首日出現「大塞車」，署方指，經過去數日調節系統設定後，現已可以讓數千名市民同時進行訂場；同時亦新增網上輪候版面，並可同時容納2萬用戶排隊。康文署表示，一直密切監察及跟進SmartPLAY康體通系統自啓用後的運作情況，經過去數日調節系統設定後，現時系統已更為暢順，可以讓數千名市民同時進行訂場，較以前增加了數倍。在未進入訂場版面前，亦新增網上輪候版面，讓市民可以有序排隊。
署方指，現時系統同一時間可以容納2萬名用戶排隊等候登入。在今早半小時內已完成約三千項訂場，及後用戶亦已可直接登入訂場版面，不用排隊。署方會繼續密切監察系統運作情況和作出合適的跟進，以確保用戶能更順利預訂康體場地。