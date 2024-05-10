STEM｜深圳前海哈羅港人子弟學校 國際科研比賽初露鋒芒 首奪日內瓦國際發明展金獎

以往「發明家」一詞可能是遙不可及的夢想，然而隨著政府以及民間團體積極推動下，在現今世代小學生都可以成為「發明家」。由亞洲國際學校有限公司（Asia International School Limited）所創立的深圳前海哈羅港人子弟學校，在本地慈善獎學金「林氏基金」以及優良師資的配合下，在創校短短一年內經已在多個國際科研比賽中屢獲殊榮，當中包括︰第49屆日內瓦國際發明展奪得金獎、新加坡國際飛機設計比賽冠軍等。
注重比賽學習過程 盼學生超越自我
「我從來不會在比賽前和老師或校隊的隊員和學生說︰『我期望這次你贏了什麼獎』，因為最重要的是他們在整個過程裏面學到東西，學生表現是有進步的，就已經是勝利。」深圳前海哈羅港人子弟學校創校校長陳岡博士對於比賽抱持「過程第一，成績第二」的心態，認為學生在比賽過程中不斷嘗試及學習，令自己持續進步才是比賽最大意義。陳校長憶述學生在準備新加坡國際飛機設計比賽期間，飛機的射程紀錄在短短一個月內得以大幅進步，反映學生對於飛行物理動力學的知識以及數學幾何等知識應用有所提升，「這麼大的進步本身已經贏了。」
快人一步 帶領學生迎接科技新時代
陳博士深信未來是屬於科技的時代，為了令學生及早裝備自己迎接新時代，學校現正準備校本STEM課程，結合數學、科學、資訊科技等課目，推出跨學科的STEM課程。另一方面，有別於本港一般學校，在發展重點上學校注重飛行航空，陳博士稱「飛行」不但為人類帶來突破，更超越地域的限制，帶來無限想像及夢想，同時亦有助擴闊學生的生涯規劃。此外，學校坐落於內地金融科技發展區—深圳前海，陳博士亦期望可以藉著地理優勢，在校內推動金融科技科目，令學生日後可以透過科技帶動金融發展。
揚威日內瓦國際發明展 勇奪佳績
由五位學生及老師共同研發的EcoAlgae Digest可持續發展項目，不但首次在國際性首屈一指的科研比賽—日內瓦國際發明展中勇奪金獎，更是金獎中全場最年輕的團隊。項目運用廚餘循環再用，刺激微海藻生長，繼而吸取室內二氧化碳。同學們及老師花了約5個月時間準備比賽，過程中學生透過多次的實驗，最終成功找出刺激微海藻生長的關鍵。日內瓦國際發明展不但為學生提供一展所長的平台，更為他們搭建跨地域、年齡的交流橋樑。一眾學生分享在展覽期間，與海外學生互相介紹科研成果，其中清華大學的團隊以波浪轉化成動能的發電的項目，最令學生們難忘，而中國駐瑞士大使王世廷更特別前來參觀他們的作品。