STEM｜深圳前海哈羅港人子弟學校 國際科研比賽初露鋒芒 首奪日內瓦國際發明展金獎

以往「發明家」一詞可能是遙不可及的夢想，然而隨著政府以及民間團體積極推動下，在現今世代小學生都可以成為「發明家」。由亞洲國際學校有限公司（Asia International School Limited）所創立的深圳前海哈羅港人子弟學校，在本地慈善獎學金「林氏基金」以及優良師資的配合下，在創校短短一年內經已在多個國際科研比賽中屢獲殊榮，當中包括︰第49屆日內瓦國際發明展奪得金獎、新加坡國際飛機設計比賽冠軍等。

注重比賽學習過程 盼學生超越自我

「我從來不會在比賽前和老師或校隊的隊員和學生說︰『我期望這次你贏了什麼獎』，因為最重要的是他們在整個過程裏面學到東西，學生表現是有進步的，就已經是勝利。」深圳前海哈羅港人子弟學校創校校長陳岡博士對於比賽抱持「過程第一，成績第二」的心態，認為學生在比賽過程中不斷嘗試及學習，令自己持續進步才是比賽最大意義。陳校長憶述學生在準備新加坡國際飛機設計比賽期間，飛機的射程紀錄在短短一個月內得以大幅進步，反映學生對於飛行物理動力學的知識以及數學幾何等知識應用有所提升，「這麼大的進步本身已經贏了。」