SummerFest 中環夏誌明舉行 五大巨型充氣「世界奇蹟」聚集中環

明日(5日)起中環海濱活動空間將舉行「SummerFest 中環夏誌」 ，帶來一系列免費活動，其中最瞩目的生成式人工智能設計五大巨型「充氣奇蹟」，「英國巨石陣」、「意大利比薩斜塔」均會以充氣作品現身，供市民供打卡。另外同埸設「中環夏日運動祭」，提供歡樂跑和多項新興球類運動的試玩體驗，配合巴黎奧運熱潮。全部節目免費入場，主辦單位料今屆活動將可吸引近十萬入場人士。
第八屆的「SummerFest 中環夏誌」 ，將於明起至8月11日，一連38日，在中環海濱活動空間舉行，今年活動以「充氣奇蹟」為主題，展示亞美尼亞著名AI 藝術家@joooo.ann以人工智能設計的五個巨型充氣「世界奇蹟」，包括「英國巨石陣」、「智利復活島摩艾石像」、「埃及吉薩金字塔」、「意大利比薩斜塔」及「法國凱旋門」，裝置由6米至13米高，晚上會展現不同光影色彩；其中英國巨石陣為氣彈床，可容20位遊人遊玩，而埃及吉薩金字塔亦別有洞天，遊人可走進其中 一探究竟。
回應網民反應
策展人區瑞蓮表示，作品屬非密閉式充氣裝置，不存在會因天氣不穩而有爆破的風險。被問到有網民取笑裝置純白色、加上綠色燈光效果後的「金字塔」似警方用來遮屍體的綠色帳篷，區瑞蓮回應指，主辦方早前正測驗燈光系統；又指純白色的外型源於原作者「白色係全部顏色的結合」的概念，強調「我哋只係將設計化為現實。」
營運和管理中環海濱活動空間的Central Venue Management董事總經理David Rule表示，巨型充氣裝置採用的物料可有效反射陽光，故裝置不易受烈陽影響。他又指，活動期間，逢週末以至其他特定日子，會舉行超過25項快閃節目，包括體育、音樂舞蹈、文青及親子節目；涵蓋文化、音樂、市集等。
另設常駐節目「中環夏日運動祭」
另外，由樂動兒童體育學院合辦的另一個常駐節目「中環夏日運動祭」，同期在中環海濱舉行。大會逢星期五、六舉行多場 5公里歡樂跑，逢星期日則有多場2公里親子跑，穿梭中環及灣仔海濱長廊，沿途欣賞維港美景，完賽者還可獲頒完賽證書、獎牌及禮物。
活動亦設多種新興運動體驗班及模擬比賽，分別有源自瑞士、有「君子球」之稱的巧固球、匹克球、躲避盤和欖球，為大小朋友提供接觸新興運動機會，在指定時間會有教練在場教授玩法，而非假期的時候，對新興運動感興趣的市民亦可到場自行摸索玩法。