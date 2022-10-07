Super Junior再襲香港 落實11月亞博開騷

抵港檢疫改為「0+3」，先帶旺演藝及體育界！韓國男團Super Junior昨正式宣布來港開演唱會！主辦單位寰亞娛樂落實《SUPER JUNIOR WORLD TOUR - SUPER SHOW 9: ROAD IN HONG KONG》將於下月19日及20日，假亞洲國際博覽館Arena舉行，共演兩場。演唱會門票本月17日至19日東亞銀行信用卡優先訂票，本月20日起快達票公開發售。

Super Junior上一次來港開演唱會已是2018年，闊別4年再次襲港，一班死忠fans當然興奮。Super Junior自2008年出道以來14年，在全球逾30個城市舉辦逾150場Super Show，累計觀眾人數超過200萬，今年迎來慶祝第9回，巡迴演唱會7月中已於南韓啟動，在首爾蠶室室內體育館共舉行3場演出，演繹《DEVIL》、《BLACK SUIT》、《SORRY SORRY》等熱門歌曲。

國際頂級交響樂團亦重臨香港，維也納愛樂樂團本月24日及25日在文化中心演出兩場音樂會，門票下周一公開發售。因疫情停辦3年的香港國際七人欖球賽2022將緊隨其後，下月4日至6日在香港大球場舉行，門票已在上月底開售。近年人氣最強的韓國女團BLACKPINK，下周開始27場《BORN PINK》世界巡迴演唱會，其中香港站定於明年1月13日和14日。