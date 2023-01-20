TASTE x FRESH一站式購物登陸青衣城 玉兔迎春大轉盤送好禮 宮田商店強勢加盟 x 四大區網羅全球新鮮食材 龍蝦、A5和牛任君選擇

百佳超級市場董事總經理任良安先生(中)、建華集團行政總裁(零售)李軒宇先生(左二)、四州集團主席戴德豐大紫荊勳賢(右五)和香港鐵路有限公司總租務經理曹巧恩小姐(右四)在人氣花旦陳瀅(左五)陪同下，一同為青衣城「TASTE x FRESH新鮮生活」分店揭幕。

超級市場最方便之處就是可以一次過買齊生活所需！致力為顧客帶來「超越美食新體驗」的TASTE近年積極將旗下超市「升級」，聯乘「FRESH新鮮生活」推出概念超市，集鮮活及熟食市場特色，將新鮮市集融入現代超市，打造日常生活及鮮活食材購物新地標。而踏入2023年，兩大品牌聯乘合作的第5間「TASTE x FRESH新鮮生活」分店日前(18日)正式落戶青衣城一期3樓。

新分店面積近2萬呎，除了繼續以嶄新分區概念，設有廣受歡迎的日本專區、韓國專區、亞洲美食專區外，更首度引進宮田商店專區，等大家不用飛往日本，都可以品嚐日本直送優質食品，一解港人思日之情。

更多特色專區：

開幕限定2重賞 轉出好運贏大獎 而為慶祝新店開幕，即日起至1月25日期間，顧客只要於青衣城分店即日消費滿$200，並回答簡單問題，即可參加玉兔迎春幸運大轉盤，隨時贏走大獎！另外，現凡於青衣城分店的宮田商店專區購物滿$68，更可獲贈宮田厚切年輪蛋糕原味1包(價值$30.9)。

門市網店同步 刮走過百萬禮券迎兔年 兔年未到，財神先到！即日起至1月26日，百佳超級市場及百佳網店同步舉行「刮刮刮好易發」大抽獎，顧客凡於百佳單次購物滿$138或以上，即可獲1張刮刮卡，而於百佳網店購物的顧客，刮刮卡會連同訂單貨品一同送到顧客指定地址。是次大抽獎的頭獎幸運兒，若集齊5個「發」字加金兔圖案，便可獲得價值$138,000的百佳禮券；二獎集齊4個「炮杖」圖案加金佳之選圖案可獲得價值$88,000的百佳禮券；三獎集齊3個「桔」圖案加金御膳圖案可獲得價值$38,000的百佳禮券；另外還有「一揭即中」多種購物優惠券，今個兔年齊齊越刮越富！想得到更多中獎機會？留意百佳Facebook專頁，按指示完成步驟，更可額外獲贈刮刮卡。

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(優惠期至2023年1月26日)