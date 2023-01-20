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2023-01-20 07:30:00

TASTE x FRESH一站式購物登陸青衣城 玉兔迎春大轉盤送好禮 宮田商店強勢加盟 x 四大區網羅全球新鮮食材 龍蝦、A5和牛任君選擇

資料由客戶提供

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百佳超級市場董事總經理任良安先生(中)、建華集團行政總裁(零售)李軒宇先生(左二)、四州集團主席戴德豐大紫荊勳賢(右五)和香港鐵路有限公司總租務經理曹巧恩小姐(右四)在人氣花旦陳瀅(左五)陪同下，一同為青衣城「TASTE x FRESH新鮮生活」分店揭幕。

百佳超級市場董事總經理任良安先生(中)、建華集團行政總裁(零售)李軒宇先生(左二)、四州集團主席戴德豐大紫荊勳賢(右五)和香港鐵路有限公司總租務經理曹巧恩小姐(右四)在人氣花旦陳瀅(左五)陪同下，一同為青衣城「TASTE x FRESH新鮮生活」分店揭幕。

超級市場最方便之處就是可以一次過買齊生活所需！致力為顧客帶來「超越美食新體驗」的TASTE近年積極將旗下超市「升級」，聯乘「FRESH新鮮生活」推出概念超市，集鮮活及熟食市場特色，將新鮮市集融入現代超市，打造日常生活及鮮活食材購物新地標。而踏入2023年，兩大品牌聯乘合作的第5間「TASTE x FRESH新鮮生活」分店日前(18日)正式落戶青衣城一期3樓。

新生代小生孔德賢(左)與陳瀅(右)在開幕禮上交流辦年貨心得。

新生代小生孔德賢(左)與陳瀅(右)在開幕禮上交流辦年貨心得。

新分店面積近2萬呎，除了繼續以嶄新分區概念，設有廣受歡迎的日本專區、韓國專區、亞洲美食專區外，更首度引進宮田商店專區，等大家不用飛往日本，都可以品嚐日本直送優質食品，一解港人思日之情。

宮田商店在1955年於日本成立，從售賣零食起家，至今已出售超過20,000多款產品。是次青衣城分店的宮田商店專區就有超過100款產品，包括零食、冷凍食品及雪糕等。

宮田商店在1955年於日本成立，從售賣零食起家，至今已出售超過20,000多款產品。是次青衣城分店的宮田商店專區就有超過100款產品，包括零食、冷凍食品及雪糕等。

更多特色專區：

「海鮮城」搜羅過百款本地及環球海鮮 「Butcher Craft」專區 精選各式高級肉類 保健養生飲品「寶之林」專區 日本直送和風賀年禮盒

開幕限定2重賞 轉出好運贏大獎

而為慶祝新店開幕，即日起至1月25日期間，顧客只要於青衣城分店即日消費滿$200，並回答簡單問題，即可參加玉兔迎春幸運大轉盤，隨時贏走大獎！另外，現凡於青衣城分店的宮田商店專區購物滿$68，更可獲贈宮田厚切年輪蛋糕原味1包(價值$30.9)。

現凡於青衣城分店的宮田商店專區購物滿$68，更可獲贈宮田厚切年輪蛋糕原味1包(價值$30.9)。 即日起至1月25日期間，顧客只要於青衣城分店即日消費滿$200，並回答簡單問題，即可參加玉兔迎春幸運大轉盤。

門市網店同步 刮走過百萬禮券迎兔年

兔年未到，財神先到！即日起至1月26日，百佳超級市場及百佳網店同步舉行「刮刮刮好易發」大抽獎，顧客凡於百佳單次購物滿$138或以上，即可獲1張刮刮卡，而於百佳網店購物的顧客，刮刮卡會連同訂單貨品一同送到顧客指定地址。是次大抽獎的頭獎幸運兒，若集齊5個「發」字加金兔圖案，便可獲得價值$138,000的百佳禮券；二獎集齊4個「炮杖」圖案加金佳之選圖案可獲得價值$88,000的百佳禮券；三獎集齊3個「桔」圖案加金御膳圖案可獲得價值$38,000的百佳禮券；另外還有「一揭即中」多種購物優惠券，今個兔年齊齊越刮越富！想得到更多中獎機會？留意百佳Facebook專頁，按指示完成步驟，更可額外獲贈刮刮卡。

即日起至1月26日，百佳超級市場及百佳網店同步舉行「刮刮刮好易發」大抽獎。

即日起至1月26日，百佳超級市場及百佳網店同步舉行「刮刮刮好易發」大抽獎。

全線鮑魚福袋/福盒 29

金御膳X李錦記鮑魚福袋 賀年價$268

  • 內含金御膳蠔皇鮑魚、金御膳特級臘腸、金御膳上品白花菇、李錦記紅燒元貝至尊鮑魚、李錦記舊庄特級蠔油、李錦記海皇XO醬等。 
金御膳X李錦記鮑魚福袋 賀年價$268

金御膳X李錦記鮑魚福袋 賀年價$268

安記五福鮑魚全盒 賀年價$160

  • 內含5罐紅燒溏心鮑魚4隻裝(160) 
安記五福鮑魚全盒 賀年價$160

安記五福鮑魚全盒 賀年價$160

現凡購買全線罐裝、盒裝鮑魚或鮑魚福袋/禮盒 (乾鮑或急凍鮑魚除外)滿$288，即可以$50換購安記至尊或極尚挪威花膠120克。

現凡購買全線罐裝、盒裝鮑魚或鮑魚福袋/禮盒 (乾鮑或急凍鮑魚除外)滿$288，即可以$50換購安記至尊或極尚挪威花膠120克。

(優惠期至2023年1月26日)

 

TASTE x FRESH新鮮生活青衣城店
店舖地址：青衣城一期3313號舖
營業時間：上午8時至晚上10時半
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