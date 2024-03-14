teamLab發光蛋展覽江玉歡倡收費　促勿把所有遊客活動變免費

康文署斥資5,000萬元舉辦「teamLab：光漣」，在金鐘添馬公園一帶展出200多粒巨型蛋型發光裝置，市民可以免費參觀但必須預約，預計有超過200萬人次參觀。選委界立法會議員江玉歡指，teamLab在海外的展覽大概都要收費100至200元，若向預計參觀的200萬人次每人收100元，也可取得2億元收入，反問既然投資了5,000萬元，「點解一定要免費呢？」

江玉歡在社交網站認為，既然參觀者要預約，何不同時收取一定費用，又希望政府能顧及商業元素，「真金不怕爐火」，不要把所有遊客的活動變成免費，直言活動也應該要替香港賺錢，有睇頭的活動更可以是一個為庫房賺取收入的不錯工具。

體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛亦在社交網站回應帖文，指據其在外國考察和參加文化活動的經驗，海外表演生態當中飲食會佔場地收入一定份額，不少場地更會按演出項目推出相關食物，形成產業經濟圈。他續稱，反觀本港場地就一刀切不准飲食，場外餐飲配套亦不足，舉例稱間中在香港文化中心看表演時，咖啡店和為數不多的餐廳都大排長龍，餐飲體驗不太理想。

霍啟剛建議檢討過時政策

霍啟剛指，本港正研究文化體育產業化，國家亦正探討「新質生產力」，關注現時的政策是行之有效還是固步自封，建議港府檢討過時政策措施，「好似文化場地，就算唔係講話要用場地賺錢，但係都應該適度配合返市場運作嘅節奏、市民需求及產業發展。」