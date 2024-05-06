teamLab發光蛋策展人憶艱辛過程 「是我策展生涯最具挑戰性的一次」

由康文署主辦的戶外藝術裝置「teamLab: 光漣」自3月起於添馬公園展出，與另一藝術展覽「藝術有理」至今錄得超過90萬人次參觀。康文署昨宣布，展期將由6月2日延長至同月8日，由明日起觀眾亦毋須再預約入場。該展覽的策展人、藝術推廣辦事處總監胡佩珊憶述，展覽由籌備到正式開幕，歷時一年半，由展品運送、展場設置，以至考慮各種應對惡劣天氣的方案，過程中歷盡各種挑戰。但當她看見第一隻蛋成功立在展場，以至觀眾參觀時掛着滿足的笑容，胡佩珊覺得再辛苦也值得。

胡佩珊憶述，2022年她到日本參觀藝術祭，認識了香港駐東京經濟貿易首席代表，期間她與對方談到欲在添馬公園辦戶外藝術展覽，而對方亦認識TeamLab的團隊，線便由此而牽。眾多隻發光蛋齊齊在海陸亮燈，她直言是其策展生涯中最具挑戰性的一次。 把裝置立在草地上，看似是十分簡單的事，但原來在添馬公園辦此次展覽卻是困難重重。胡佩珊表示，添馬公園草地的泥土很淺，把蛋立在地上須仔細計算風阻及承重力，但亦把不能把地掘得太深。此外，亦有各種因素要考慮，如電力供應、人流安排，以及惡劣天氣的應對方案等。

TeamLab團隊首次在「真海」辦展 除了在陸地上，今次展覽亦有海上放置發光蛋，對策展團隊而言又是另一個挑戰，包括如何確保裝置不入水、不被風吹走等。胡佩珊指，以往TeamLab有在水上辦展的經驗，但那只是人工湖，不會掀起波；但今次在維港展出，便要對面如假包換的海浪。 胡佩珊表示，展覽由設置到開幕，歷史近3個半月，期間團隊拜訪了青衣船廠，與熟悉海事工程的團隊研究在海上放置展品的方法；亦與不同部門如科學推廣組、警方，以至創科局，商討人流管制、參觀路線規劃，以至電線配置等各項工作，發光蛋才得以在7,000平方米的草地，以及10,000平方米的草地上屹立不倒。