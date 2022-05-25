Telegram起底群組「阿囝搵老豆老母」遭封鎖

有指港府為打擊「起底」行為，會針對相關平台考慮設立黑名單，尤其多次發放「起底」資料的通訊程式Telegram。但在2019年開設的起底群組「阿囝搵老豆老母」自昨晚(24日)開始，已被封鎖。群組成員亦已不能再進入頻道，瀏覽以往的內容。不過有人疑另起爐灶，再建立一個同名群組，至今已逾500人加入。

不過，原有逾3.2萬人加入的「阿囝搵老豆老母」群組被封鎖後，有人再開設新群組，並聲言會將逾千名親中人士資料存至Excel文件，其強調，Telegram無權管理Excel文件內容。

政府揚言積極打擊網上「起底」

事實上，政府為打擊網上「起底」，傳出計劃停止或限制市民接達(access)存有大量「起底」訊息的Telegram社交群組。Telegram發言人當時回應外媒查詢時，曾指對消息感驚訝。而打擊的消息傳出後，舊有「阿囝搵老豆老母」群組不停發放「起底」訊息，粗略估計一日有數千條，被「起底」的包括政界人士、法官、議員及建制派人士等。

消息指，過去7個月個人私隱專員公署共發現700多宗有關「起底」違規訊息，反映「起底」問題正死灰復燃，因為去年全年的有關「起底」個案才800多宗，近日新增1,000宗，數量多於過去總和。

Telegram頻道「阿囝搵老豆老母」主要發布建制派人士的個人資料，如身份證號碼、住址、家庭成員等，範圍涵蓋中港官員、政界人士、法官等。早前亦有該頻道管理員被捕。