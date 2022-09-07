TG圖文並茂教授製作地雷襲警　冷氣工程師還柙9月判刑

現年30歲的工程師，涉在反修例風波期間，透過Telegram頻道「實用工程知識分享頻道」，以圖文並茂的方式發帖指導他人自製「打狗棍」、「絆狗索」等武器襲警，並教導使用者製作地雷等武器。他今(7日)於區域法院，承認各一項串謀非法煽惑他人意圖使他人身體受嚴重傷害罪，及串謀非法煽惑他人製造爆炸品2罪。案件押後9月26日判刑，期間被告續還柙。

承認兩控罪

被告許智傑案發時從事冷氣工程，他被控於2019年7月2日至2020年5月28日，在香港非法煽惑Telegram使用者蓄意傷人、刑事損壞、製造炸藥、縱火、設立路障導致停水停電停寬頻服務、干預街燈及阻礙港鐵日常運作，以對礙公眾造成妨擾。基於被告承認上述2罪，餘下的串謀煽惑他人刑事損壞、串謀煽惑他人縱火，以及串謀煽惑他人干犯公眾妨擾罪存檔法庭，不予起訴。

案情指，他在2019年7月2日，建立「實用工程知識分享頻道」，被告是擁有人及管理員，另有3名管理員，頻道有逾2.2萬人訂閱，聲稱分享各類有趣的工程知識。他在警誡下承認開設該頻道，但稱「我都係轉載其他人內容」、「只是工程技術交流」，並自願提供密碼，予警方解鎖其iPhone及SONY手機。警方另在其桌上電腦，找到4張圖片及一段影片，與頻道內4則帖文相同。

教授製作炸藥、地雷等武器

頻道在案發期間，共發布2,064條訊息，圖文並茂提供製作或使用武器襲警等指引。包括將螺絲帽安裝在爬山杖上製作「打狗棍」；設置魚絲作「絆狗索」，待警察經過時被絆倒；用沙塞住水炮車出入風位，「焗死」車上警員。而頻道同樣提及製作氫氣炸彈、硝酸鉀、高錳酸鉀加硫磺炸藥、手榴彈引線、煙霧彈、地雷等武器。

頻道雖聲稱只是分享各類有趣的工程知識，但祝使用者「發個好夢」。控方稱「發夢」是反修例期間的術語，意指參與可能涉及違法行為，但僅在夢中發生，以逃避責任或被起訴的證據。