THE世界大學排名牛津7連霸 港首次5大學躋身百大

英國教育雜誌《泰晤士高等教育》(THE)公布2023年世界大學排名，英國牛津大學連續7年成全球最佳大學，本港首次有5間大學躋身全球前100名，其中包括首次晉身百大的城大，今年躍升52名至排名99。港大較去年跌一位，排名31，但仍在亞洲區排第4；其餘3間同入百大的本地大學，中大、科大、理大的排名均有上升。

是次排名涵蓋全球1,799間大學，英國牛津大學再度獲評全球最佳大學，連續7年位居榜首。美國哈佛大學排第2位，英國劍橋大學與美國史丹福大學並列第3，麻省理工學院排第5。

躋身百大的香港大學中，只有港大在全球排名下跌，排第31位，但仍穩佔本港榜首；中大全球排名就較去年上升4位至45位，是上榜以來最佳。校長段崇智表示，結果反映中大成員的卓越才能，他為大學仝人的努力深感鼓舞，衷心感激他們的貢獻。

