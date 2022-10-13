THE世界大學排名牛津7連霸 港首次5大學躋身百大

英國教育雜誌《泰晤士高等教育》(THE)公布2023年世界大學排名，英國牛津大學連續7年成全球最佳大學，本港首次有5間大學躋身全球前100名，其中包括首次晉身百大的城大，今年躍升52名至排名99。港大較去年跌一位，排名31，但仍在亞洲區排第4；其餘3間同入百大的本地大學，中大、科大、理大的排名均有上升。
是次排名涵蓋全球1,799間大學，英國牛津大學再度獲評全球最佳大學，連續7年位居榜首。美國哈佛大學排第2位，英國劍橋大學與美國史丹福大學並列第3，麻省理工學院排第5。
躋身百大的香港大學中，只有港大在全球排名下跌，排第31位，但仍穩佔本港榜首；中大全球排名就較去年上升4位至45位，是上榜以來最佳。校長段崇智表示，結果反映中大成員的卓越才能，他為大學仝人的努力深感鼓舞，衷心感激他們的貢獻。
城大勁升52位
科大對今年全球排名較去年上升8位至第58位感到欣喜。理大則較去年躍升12位，至79位，校長滕錦光表示，排名連續3年上升，是對全體理大同仁努力追求卓越教學及科研的一個肯定。城大排名飆升，由151位升至99位，首次躋身百大名單；城大回應指，比起早前晉身QS世界大學前百名，「是遲獲國際認可。」
清華成亞洲區一哥 排全球16位
亞洲方面，中國內地的清華大學亞洲排名最高，列全球第16位、北京大學排第17位、新加坡國立大學排19位、南洋理工大學排36位，東京大學就排39位。今次排名涵蓋104個國家及地區1,799間大學，根據教學、研究、引文、國際展望及行業收入等5個範疇，共13項績效指標評分。