THE世界大學排名｜港5大學躋身百大　港大排35　中大列44歷來最佳

中大排第44，較去年上升9位，是中大在排名榜推出以來最佳的成績。(資料圖片)

城大浸大上升 科大排66

當中香港中文大學排第44，較去年上升9位，是中大在該排名榜推出以來最佳的成績；城大排第80，較去年上升兩位；浸大則由去年的301至350位之間，上升至251至300位。港大就排第35，與去年一樣；科大排66位，較去年微跌兩位。

中大校長段崇智表示，對中大取得的成績感到自豪。

牛津連續9年稱冠 清華亞洲排名最高

另外，在今年排名中，全球十大全部是英美院校，英國牛津大學連續9年高踞榜首，美國麻省理工學院升1位至第2位，美國哈佛大學亦升1位至第3位。