THEi高科院獲獅子會支持　盼促進創科教育　培育年青企業家

香港高等教育科技學院(THEi高科院)獲國際獅子總會中國港澳303區(獅子會)捐贈130萬港元，提供種子資金及業界支援，支持學院在產品設計、食品科技、智能產品等方面進行更高水平的初創培育、應用研究及技術轉移，協助THEi高科院學生和畢業生成立初創企業。THEi高科院將設於柴灣校園內的「高科院Innov8初創培育中心」更名為「高科院・獅子會Innov8初創培育中心」，並於今日(11日)舉行揭幕儀式。

初創培育中心已支援6初創

職業訓練局副執行幹事王建國指，「高科院Innov8初創培育中心」在2018年成立，已向6間由學生及畢業生創辦的初創企業提供支援，有獲中心協助的初創企業成果斐然，包括本地服飾品牌「YMDH」、烘培店「Jovial Patissier」及環保木工坊的社會企業「DOSHA」。