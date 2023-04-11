THEi高科院獲獅子會支持　盼促進創科教育　培育年青企業家

香港高等教育科技學院(THEi高科院)獲國際獅子總會中國港澳303區(獅子會)捐贈130萬港元，提供種子資金及業界支援，支持學院在產品設計、食品科技、智能產品等方面進行更高水平的初創培育、應用研究及技術轉移，協助THEi高科院學生和畢業生成立初創企業。THEi高科院將設於柴灣校園內的「高科院Innov8初創培育中心」更名為「高科院・獅子會Innov8初創培育中心」，並於今日(11日)舉行揭幕儀式。
初創培育中心已支援6初創
職業訓練局副執行幹事王建國指，「高科院Innov8初創培育中心」在2018年成立，已向6間由學生及畢業生創辦的初創企業提供支援，有獲中心協助的初創企業成果斐然，包括本地服飾品牌「YMDH」、烘培店「Jovial Patissier」及環保木工坊的社會企業「DOSHA」。
黃錦輝：科普教育非常重要
中心未來會舉辦一系列初創比賽，並向學生及畢業生提供種子基金及專業支援，協助更多有志人士成立初創企業。王建國盼與獅子會合作，共同培育初創企業，中心能為港澳及大灣區各內地城市的應用研究及技術轉移作出貢獻。
立法會議員兼中大創新科技中心主任黃錦輝致辭稱，科技人才對打造香港成為國際創新科技中心致為關鍵，青少年更是香港創科發展的動力，並認為科普教育非常重要，必須與時並進。