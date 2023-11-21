TSA小六中三生中英數達標率創新低 教局：停面授影響 不宜作定論

全港性系統評估(TSA)今年在疫情後復辦，報告結果顯示，參與評估的小三、小六和中三學生，在中、英、數三科的達標率均有所下跌。當中，小六學生達標率跌幅顯著，3個科目達標率均跌至2005年來最低，小六英文科達標率只有64.3%，較停辦前下跌超過8.5個百分點；此外，中三學生的中英數達標率亦創2006年以來最低。

全港系統性評估於2004年、2005年及2006年分別在小三、小六及中三推行。中文科方面，今年小三學生達標率是82.4%，是自2004年以來(82.7%)新低；小六達標率是71.1%，中三達標率是74.7%，兩者都創新低。英文科方面，今年小三達標率是79.5%，創2011年以來新低(79.8%)；小六達標率是64.3%，中三達標率是67.8%，兩者都創新低。數學科方面，今年小三達標率是86.5%，創2005年新低(86.8%)；小六達標率是78.3%，中三達標率是76.6%，兩者都歷年創新低。