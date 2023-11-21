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2023-11-21 04:30:27
日報

TSA小六中三生中英數達標率創新低 教局：停面授影響 不宜作定論

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TSA

教育局指，學界一般認為疫情期間暫停面授影響學生學習，故不宜以今次結果作定論。(資料圖片)

全港性系統評估(TSA)今年在疫情後復辦，報告結果顯示，參與評估的小三、小六和中三學生，在中、英、數三科的達標率均有所下跌。當中，小六學生達標率跌幅顯著，3個科目達標率均跌至2005年來最低，小六英文科達標率只有64.3%，較停辦前下跌超過8.5個百分點；此外，中三學生的中英數達標率亦創2006年以來最低。

全港系統性評估於2004年、2005年及2006年分別在小三、小六及中三推行。中文科方面，今年小三學生達標率是82.4%，是自2004年以來(82.7%)新低；小六達標率是71.1%，中三達標率是74.7%，兩者都創新低。英文科方面，今年小三達標率是79.5%，創2011年以來新低(79.8%)；小六達標率是64.3%，中三達標率是67.8%，兩者都創新低。數學科方面，今年小三達標率是86.5%，創2005年新低(86.8%)；小六達標率是78.3%，中三達標率是76.6%，兩者都歷年創新低。

教育局表示，學界一般認為疫情期間暫停面授課堂，對學生的學習和發展帶來一定影響，加上各方亦需要時間適應停辦3年的評估，因此不宜以今次評估結果作定論。至於小六級達標率的跌幅較為顯著，考評局將進一步研究原因。發言人又指今次評估與國際大型評估所反映學生在疫情下，表現下跌的情況相若，但大部分跌幅屬可接受的波幅範圍內。

發言人呼籲，學校和家長不要只著眼評估結果，更要理解整體達標率下跌背後的各種原因，以及給予學生空間重新適應校園生活與節奏。發言人相信，學校會善用TSA報告的資訊，結合校內相關評估結果，更全面地了解學生在各學習範疇的表現和需要，從而提升學與教的效能。

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專家︰疫情3年學習水平跌是全球趨勢

中大教育數據研究中心教授侯傑泰指，學生經歷3年疫情，學習水平下跌是全球趨勢，香港亦不例外。他續指，最新TSA成績反映疫情下本港學生考試次數減少，學生缺乏溫習的推動力，學習表現因而轉差，相關影響在小六學生尤其明顯，主因小三學生在家中有家長協助，中三學生則相對較自律，過往學校、家長或學生較著重小六的TSA，故會督促學生，疫情下變得較為鬆懈，導致達標率跌得較顯著，但他相信追回學習進度並不困難。

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