TVB淘寶直播吸金千萬 股價6日飆2.6倍

電視廣播(TVB，511)股價連日衝上雲霄的戲碼，正式進入高潮！集團昨公布，附屬公司上海翡翠東方傳播(TVBC)於本周二以「TVB識貨」帳號在淘寶首度直播帶貨，而6小時直播節目累計銷售額達2,350萬元人民幣(約2,646萬港元)，旋即將股價一度推高近倍，收報13.4元，漲85.1%，創近4年高，成交額高逾15億元，連升6日累飆2.6倍，市值增至約58.7億元。
TVB指，6小時直播累計觀看人數320萬，累計觀看人次485萬，最高在線人數逾3萬，一度躋身淘寶直播實時排行榜第二位。並指已全面開展電子商貿直播，形容是業務發展上一重大里程碑，預計可帶來可觀收益。
以直播概念將股價燃燒起來的故事，去年中在新東方在綫(1797)上演，當時由4元，數日內炒上逾30元，及後半年反覆再闖高至75.55元才回吐，昨收報36.05元，挫9.8%。截至去年11月底止半年，直播商品交易總額達48億元人民幣，自營產品及直播電商毛利約7.5億元人民幣。TVB日前指今年至少48場直播，料帶來千萬元收益。市場則料總交易額最少5億元人民幣，毛利以千萬元人民幣計，而TVB 2021年虧損6.47億元。
HKTVmall下月試推直播頻道對撼
至於經營HKTVmall的香港科技探索(1137)無獨有偶地在昨日公布旗下直播購物頻道「HKTVLive」將於下月中旬試播，料5月正式推出。商戶可以1,000元登記成為直播購物頻道商戶，HKTVmall收取成功訂單佣金3%，並指潛在客戶逾150萬人。香港科技探索最多飆43.5%，收市揚27.6%或1.47元，至6.8元，創近1年高，市值62.8億元。