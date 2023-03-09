TVB淘寶直播吸金千萬 股價6日飆2.6倍

電視廣播(TVB，511)股價連日衝上雲霄的戲碼，正式進入高潮！集團昨公布，附屬公司上海翡翠東方傳播(TVBC)於本周二以「TVB識貨」帳號在淘寶首度直播帶貨，而6小時直播節目累計銷售額達2,350萬元人民幣(約2,646萬港元)，旋即將股價一度推高近倍，收報13.4元，漲85.1%，創近4年高，成交額高逾15億元，連升6日累飆2.6倍，市值增至約58.7億元。

TVB指，6小時直播累計觀看人數320萬，累計觀看人次485萬，最高在線人數逾3萬，一度躋身淘寶直播實時排行榜第二位。並指已全面開展電子商貿直播，形容是業務發展上一重大里程碑，預計可帶來可觀收益。