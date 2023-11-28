TVB裁員逾300人 J2與財經體育台合併成TVB+ 廣告從業者：或令廣告收益下降

電視廣播(TVB，0511)昨日宣布，將重組電視和電子商貿業務，把5條現有電視頻道逐步減至4條，其中J2台和財經體育資訊台的內容將合併成新綜合頻道「TVB+」，推出一系列適合年輕觀眾內容，包括戲劇和綜藝、體育和資訊性節目。線上平台「士多」和「鄰住買」亦將合併，並削減有關業務，電視和電子商貿業務共裁員逾300人。有廣告從業者認為，原本的兩個頻道定位清晰分明，惟合併後卻定位未明，相信措施或令廣告收益下降；有立法會議員認為，電視廣播節省成本後，應集中資源提高自家作品質素，好讓作品能夠引入內地。

為增加廣告商的價值主張，電視廣播宣布把5條電視頻道重組至4條，其中新頻道TVB+除了包括J2台和財經體育資訊台的內容外，香港股市和房地產市場有關的財經節目亦會重新分配到TVB+和翡翠台。電視廣播續指，會重新分配製作資源，整體節目製作時數將減少，未來將繼續大力投資黃金時段的製作，並停播未達到觀眾預期或商業影響力的節目。另外電視廣播亦削減邊緣時段內容的製作預算，並將削減該業務分部的人員超過200名；預計除了今年3月宣布於今年底前節約的2.6億元年度成本外，2024年將再節省內容成本1億元。

通訊局已收到無綫的申請

電視廣播昨日已向通訊局提交重組計劃申請，預計下月起分階段調整內容和節目，逐步過渡到新的4條頻道陣容，預計明年首季獲知申請結果。通訊局回覆傳媒查詢，指已收到無綫的申請，會按既定程序處理。通訊局續指，任何本地免費電視節目服務牌照持牌機構修改電視頻道播放內容而致其偏離原先通訊局批准的建議，必須經通訊局審批，並在取得通訊局批准後方可生效。

電視廣播行政主席許濤向員工發出內部信件指，今年第三季免費電視廣告業務表現向好，與去年同期比較，平日「黃金時段」電視廣告平均價格升四成六；預計今年第四季開始，劇集製作可帶來明顯收入。他又說，「翻身」過程未能停下，要保持市場領導地位，需要結構調整，兩項重大營運重組無可避免影響公司人員結構，約300名員工崗位將受影響。