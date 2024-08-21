TVB：奧運勁吸廣告帶動收入增　明年牌照檢討倡英文頻道改為普通話台

電視廣播（TVB，511）公布業績，集團上半年取得良好成績，總收入增加12%，其中電視分部收入增長20%，最大來自電視廣告。TVB管理層出席業績發布會表示，奧運期間獲得多個廣告商重投集團「落廣告」，帶動收入上升；另外，集團亦計劃在明年的廣播牌照檢討上，建議將英文頻道改為普通話頻道。

財務總裁李福來則表示，集團上半年電視分部收入增長20%，最大來自電視廣告，而市場份額繼續在領先地位，上半年達到79%，而J2及85台兩台合併後，市場份額仍維持一致水平。TVB行政主席許濤表示，基於廣告客戶、周期有一定可預見性，認為廣告分部下半年勢頭會較好，同時集團亦採取有系統的成本控制。

廣告方面，上半年香港整體廣告疫弱，蕭世和說，「TVB比較幸運，有雙位數增長，快消品（快速消費品）廣告投放增加，佢地覺得在投放TVB的效益更好，令廣告量都增加。大灣區都做咗新生意，而家可以直接投放（廣告）去中國內地」。

TVB總經理（商務營運）蕭世和表示，奧運期間廣告預期理想。他指，從過往經驗看，奧運不是賺錢項目，今次則由政府購入轉播權，氣氛較預期熱烈，「（廣告）較預期理想，廣告商參與數目多咗，種類都多咗，平時好多唔投廣告嘅廣告商都多咗，好似餐飲、保險、啤酒，三大外賣平台都重返TVB」。

許濤：TVB天生與香港市民有非常深的連結

對於TVB現時內地分部收入，大部分來自合拍及同步劇，希望下半年能有4至5部劇播出。他就，今年集團共有10部以上的劇集製作及交付當中。他形容，不論是以內地及香港比較，製作量都是「數一數二」，希望勢頭可以延續至來年，甚至未來一至兩年。

有關直播電商成效，許濤稱，電商「士多」及「鄰住買」去年合併後，今年上半年佔全體收入4.5%，他指公司不會盲目追求市場份額，因該業務是「戰略性業務」，希望能長期營運，「TVB喺香港受眾好多，天生與香港市民有非常深的連結，是戰略性業務，希望提供高品質的產品，連結觀眾。」

業績亦提到，TVB在下半年計劃再削減8至10%的成本，許濤重申，這純粹是費用及成本減低的工作，是一個科學化，有選擇性地調節，當中有投入，亦有增加，如有業務擴至大灣區，澳門成立分公司，擴大廣州業務。

明年牌照檢討倡英文頻道改為普通話台

有關監管方面，TVB副總經理（法律及國際業務）陳樹鴻表示，在明年廣播牌照檢討中，會建議當局放寬植入式廣告的限制，「要再放寬，唔係我哋生存空間會愈黎愈窄。」

此外，他又指出，目前母語為英語的人士，只佔全港百分之4，「英語頻道經營係蝕錢，出年檢討我哋會提出建議英語頻道係咪應該取消，或者建議將英語頻道改為普通話台，或者改做國際台，咩語言都有，仲有廣告時段限制等」。