TWICE香港演唱會｜不同價格門票企相同區域　VIP企位觀眾不滿買貴飛

再有大型演唱會發生疑似座位編配出事。韓國人氣女團TWICE今日（6日）起一連兩日，首度來啟德主場館巡演，舉行《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN HONG KONG演唱會。有粉絲專誠購買2,499元的VIP企位，想近距離欣賞偶像表演，但主辦方安排VIP企位與另一款1,799元門票的觀眾放在同一區域，令大量VIP門票持有人非常不滿，紛紛向有關方面投訴，亦有人在社交媒體公審。

不同價格門票觀眾企在同一區域

TWICE深獲香港不少粉絲擁戴，今次首度來港演出，門票分企位與坐位兩款，票價由最貴的2,499元VIP企位至799元坐位。每個不同價錢的編位都分有不同顏色。未到下午4時入場時間，已有很多觀眾在啟德體育園排隊等候入場，尤其是買了2,499元VIP企位的觀眾，希望盡快入場「霸個靚位」，先看偶像綵排，再看正式睇演出。