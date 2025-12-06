TWICE香港演唱會｜不同價格門票企相同區域　VIP企位觀眾不滿買貴飛

再有大型演唱會發生疑似座位編配出事。韓國人氣女團TWICE今日（6日）起一連兩日，首度來啟德主場館巡演，舉行《THIS IS FOR》WORLD TOUR IN HONG KONG演唱會。有粉絲專誠購買2,499元的VIP企位，想近距離欣賞偶像表演，但主辦方安排VIP企位與另一款1,799元門票的觀眾放在同一區域，令大量VIP門票持有人非常不滿，紛紛向有關方面投訴，亦有人在社交媒體公審。
不同價格門票觀眾企在同一區域
TWICE深獲香港不少粉絲擁戴，今次首度來港演出，門票分企位與坐位兩款，票價由最貴的2,499元VIP企位至799元坐位。每個不同價錢的編位都分有不同顏色。未到下午4時入場時間，已有很多觀眾在啟德體育園排隊等候入場，尤其是買了2,499元VIP企位的觀眾，希望盡快入場「霸個靚位」，先看偶像綵排，再看正式睇演出。
《am730》接獲觀眾投訴，發現入場後主辦方並無根據購票時所示的劃區，將不論是1,799元還是2,499元的觀眾都放在同一區域，引起現場鼓噪。有人立即去向主辦方LIVE NATION投訴，質疑大會「呃人買貴票」，要求解釋為何將兩區「撈埋一齊」。直至傍晚，社交媒體亦陸續出現相同指控。
Cityline：翻查紀錄及售票資料無發現異常或錯誤
《am730》晚上向負責票務的Cityline查詢「企位大兜亂」問題，發言人回覆指收到查詢後，已即時翻查紀錄及售票資料，並無發現異常或錯誤。至於演唱會的企位安排及人流管理等，Cityline指不宜代表其他機構作出評論。