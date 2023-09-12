Twitch韓女主播港鐵直播遭男子從後壓牆摸胸非禮 一名印度裔男子被捕（更新）

【12/9更新】
中區警區重案組接手調查，並於今日（12日）早上約11時於西區卑路乍街以涉嫌「非禮」及「作出有違公德的行為」，拘捕一名46歲印度裔男子，並起回犯案時所穿著的衣服，相信他與案有關，目前正被扣留調查。疑犯報稱任職侍應，持有香港身分證。
中區警區刑事部督察江慧明表示，影片在網上廣泛流傳後，單是昨日（11日）收到10個網上報案，正從不同途徑聯絡女事主，以了解案件詳情，呼籲影片中的女事主動聯絡警方，協助警方調查；亦呼籲於現場目睹事發經過的市民主動聯絡警方（3660 1282）以提供資料。
一名韓國女子直播期間於港鐵站內遭非禮，整個過程被拍下！
一名韓國女直播主在香港單獨旅遊時開直播，於深夜時分，在中環街頭的電車站等車時，身旁一名南亞裔男子向他查問電車班次，女直播主回答對方問題後，南亞裔男子開始靠近糾纏，又將手搭著女直播主的膊頭及「翹」手臂，女直播主一邊以英語拒絕，一邊行向港鐵環站，惟該名男子死纏不休，一直尾隨她，其後更在港鐵站內把她逼到牆邊，從後在其耳邊表示「我獨自一人，跟我來吧」，女直播主開始驚惶失措，背向男子想躲避，不斷說「我不是獨自一人」。
南亞裔男子伸手到女方胸部位置
惟南亞裔男子未有停手，竟強行壓着女直播主並伸手到女方胸部位置，疑似摸胸非禮，女直播主嚇得花容失色，推開對方並加快腳步走進港鐵站內，並呼叫「請幫助我」，南亞裔男子見狀往反方向急步離開。女直播主驚魂未定，喘氣聲連連，旁邊男子經過問是否需要幫忙，女直播主則回應「我沒事，感謝」。而直播畫面中，粉絲紛紛留言勸她逃走和大叫、亦有人叫她報警。
大量網民狠批色狼猖狂
影片在網上流傳，引來大批網民關注，直呼事件十分恐怖兼且猖狂，「好X黐線，直接行上去摸人」、「地鐵站都咁狼死」、「嘔心」。也有網民認為女事主當時應大叫求救，「應該大叫help，而唔係細細聲咁講」、「你愈驚佢愈大膽，你大大聲叫呢啲X樣先識驚」，惹來其他網民質疑「合理化非禮？唔叫就可以搞？」、「唔好blame the victim（不要責怪受害者）」、「可能驚到俾唔到反應大叫」、「驚起上嚟真係會hang機」。亦有網民認為事件古怪太猖狂，質疑真偽。
暫未知女事主有否報警
暫時未知女直播主有否報警，她回到酒店後繼續在Twitch直播自己睡覺，出文時她正好裝扮完出門，心情似未受太大影響，並向觀眾叫：「Everything is gonna be OK」