Twitch韓女主播港鐵直播遭男子從後壓牆摸胸非禮 一名印度裔男子被捕（更新）

【12/9更新】 中區警區重案組接手調查，並於今日（12日）早上約11時於西區卑路乍街以涉嫌「非禮」及「作出有違公德的行為」，拘捕一名46歲印度裔男子，並起回犯案時所穿著的衣服，相信他與案有關，目前正被扣留調查。疑犯報稱任職侍應，持有香港身分證。 中區警區刑事部督察江慧明表示，影片在網上廣泛流傳後，單是昨日（11日）收到10個網上報案，正從不同途徑聯絡女事主，以了解案件詳情，呼籲影片中的女事主動聯絡警方，協助警方調查；亦呼籲於現場目睹事發經過的市民主動聯絡警方（3660 1282）以提供資料。

一名韓國女子直播期間於港鐵站內遭非禮，整個過程被拍下！ 一名韓國女直播主在香港單獨旅遊時開直播，於深夜時分，在中環街頭的電車站等車時，身旁一名南亞裔男子向他查問電車班次，女直播主回答對方問題後，南亞裔男子開始靠近糾纏，又將手搭著女直播主的膊頭及「翹」手臂，女直播主一邊以英語拒絕，一邊行向港鐵環站，惟該名男子死纏不休，一直尾隨她，其後更在港鐵站內把她逼到牆邊，從後在其耳邊表示「我獨自一人，跟我來吧」，女直播主開始驚惶失措，背向男子想躲避，不斷說「我不是獨自一人」。