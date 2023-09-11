Twitch韓女主播港鐵直播　遭南亞漢從後壓牆摸胸非禮

一名韓國女子直播期間於港鐵站內遭非禮，整個過程被拍下！

一名韓國女直播主在香港單獨旅遊時開直播，於深夜時分，在中環街頭的電車站等車時，身旁一名南亞裔男子向他查問電車班次，女直播主回答對方問題後，南亞裔男子開始靠近糾纏，又將手搭著女直播主的膊頭及「翹」手臂，女直播主一邊以英語拒絕，一邊行向港鐵環站，惟該名男子死纏不休，一直尾隨她，其後更在港鐵站內把她逼到牆邊，從後在其耳邊表示「我獨自一人，跟我來吧」，女直播主開始驚惶失措，背向男子想躲避，不斷說「我不是獨自一人」。

南亞裔男子伸手到女方胸部位置

惟南亞裔男子未有停手，竟強行壓着女直播主並伸手到女方胸部位置，疑似摸胸非禮，女直播主嚇得花容失色，推開對方並加快腳步走進港鐵站內，並呼叫「請幫助我」，南亞裔男子見狀往反方向急步離開。女直播主驚魂未定，喘氣聲連連，旁邊男子經過問是否需要幫忙，女直播主則回應「我沒事，感謝」。而直播畫面中，粉絲紛紛留言勸她逃走和大叫、亦有人叫她報警。