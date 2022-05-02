Twitter被揭追蹤色情帳戶 李梓敬：為快速增加追隨者 問心無愧

「建制派KOL」、新民黨立法會議員李梓敬，被網媒揭發其Twitter追蹤多個涉及色情內容的帳號。他在Facebook回應時未否認曾追蹤有關帳號，但強調問心無愧，稱為快速增加帳號追隨者(follower)，「會大規模追蹤一啲follow咗我哋立場相同帳戶嘅人」，質疑事件涉別有用心者抹黑，為求打擊其社交媒體發展進度。

帳戶涉「特殊癖好」

Facebook專頁「追蹤黨媒」出帖，圖文並茂指控李梓敬的Twitter帳戶追蹤多個「黃色帳戶」，包括有「招請華語女演員嘅澳洲鹹片公司、有戀足男人分享私伙，又有金髮女郎上載小編被FB刪完post無奈要打格嘅裸照」；「最爆係一個廣東佛山男人分享老婆走光照，賬(帳)戶介紹佢嘅作品全屬原創，想搵知音人交流心得，講明「不賣國！不賣視頻！」

李梓敬：大規模追蹤一些follow立場相同帳戶的人

李梓敬於Facebook發文回應，指「得啖笑」。他解釋，為快速增長Twitter帳戶的follower，大規模追蹤一些follow立場相同帳戶的人，由於數量眾多，「之後更加唔會考究呢啲account post乜嘢」。他稱截至今天，他的帳戶已follow逾2.9萬個帳戶，稱除非人手逐個檢查、拖慢Twitter增長速度，否則難以杜絕有關情況。他認為，「一啲別有用心嘅媒體，一定會繼續用呢啲報道，嚟抹黑我哋」打擊他團隊的社交媒體發展進度，稱問心無愧，日後會繼續用最快的方法，拓展網絡接觸率。

「追蹤黨媒」之後回應指，「感謝李梓敬突破盲腸，所謂國際線KOL就係你follow我，我又follow返你，但其實大家唔知自己follow緊乜。」