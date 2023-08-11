U Magazine實體印刷版9月起停刊 學者︰媒體定位獨特才能脫穎而出

創刊18年、以旅遊消費資訊作主打的《U Magazine》昨在社交平台宣布，因應市場發展和集團全面數碼化轉型的策略，實體印刷版將於9月起停刊。有學者指，消費旅遊資訊「嚟得快，去得快」，在網上容易有同型類的替代品，加上近年紙價上升，計及運輸、印刷等成本，相信傳媒認為印刷本的收入未能抵銷成本有關；又指媒體要找到其獨特的增值位置並走向精品化發展，才有望脫穎而出。

《U Magazine》為經濟日報集團旗下刊物，逢周五出版，根據其網站介紹，雜誌於2005年12月創刊，定位為「一份以追求優質及時尚生活為宗旨的旅遊生活周刊」；昨在社交平台FB宣布，實體印刷版將於9月起停刊，最後一期將於2023年8月31日出版，形容印刷版停刊是「一個非常不捨且困難的決定」。印刷版停刊後，各數碼平台會如常運作及持續更新，而稍後將聯絡訂購了電子版雜誌的訂戶安排退款。

浸大新聞系高級講師呂秉權表示，雖然港人愛看消費資訊，U Magazine亦有一定捧場客，但消費旅遊資訊「嚟得快，去得快」，在網上容易有同型類的替代品，加上近年紙價上升，計及運輸、印刷等成本，「賣書」的收入難抵銷成本。

他指，目前經濟復甦不似預期，政治環境不佳，不少有經濟能力的中產家庭移民，公眾看傳媒資訊亦減少，各媒體開源節流；節流會縮減規模或裁員，開源則是增加贊助內容。但他指，贊助內容「太鱔」(過於公關)，讀者亦會看膩，損害媒體形象，讀者亦不會再看，提醒傳媒仍應抱持專業。

雜誌找到定位 真材實料報道才是根本

呂秉權認為，若旅遊雜誌找到定位，做出格調和品味，「讀者睇你(本雜誌)係身份象徵」，在報道和廣告找到平衡，亦可令客戶形象增值。他又提到，歐美國家有專業高端雜誌，專營高質素的獨有內容，以季刊或半年刊形式吸引高端讀者，近年頗為成功，更吸引讀者「儲書」，同時引來高質素的廣告客戶。但他坦言，香港高端市場狹小，普遍讀者喜愛「速食」，不愛讀長文，亦較不願意付費購買資訊，令香港旅遊消費雜誌難以複製歐美成功模式。他又強調，網媒時代下「內容農場」的做法亦無可避免，但真材實料報道才是根本，否則「讀者俾你呃兩次，就會走咗去」。