Uber冀港府發牌制度避免過於繁複「網約車與傅統的士屬互補非對手」

Uber香港區總經理鍾志霆 (李朗僑攝)

Uber香港區總經理鍾志霆今日(25)表示，Uber歡迎政府就網約平台規管展開研究，但認規管應保留網約車本有的便利性，避免設立過於繁複的發牌機制。他又指，Uber與傳統的士營運方式不同，Uber約6成的司機每週駕駛時間，僅的士六分之一，「網約共乘服務與傅統的士屬互補關係，而非競爭對手」。 Uber今日公布香港點對點交通供需研究，指香港每日有意圖使用點對點交通服務的乘客為每日120萬人次，目前，全港約19%的點對點交通需求尚未被滿足；而相關需求將持續攀升，至2034年，每日有出行需求將超過140萬人次 。

調查又指，據Uber數據顯示，香港日間(上午7時至晚上7時)平均每小時需求的最高與最低值相差超過66%，需求波動在大型活動期間尤為顯著，相信啟德體育園等新場地落成及大型盛事增加，波動會進一步加劇。因此，靈活供應的服務，對應對即時需求波動至關重要，可縮短乘客候車時間及讓乘客使用偏好的出行方式。

就調查結果，Uber建議未來規管框架須以乘客及司機的安全與服務品質作為核心考量，並避免設立過於繁複的發牌機制；容許司機自行靈活選擇工作時間與方式，為香港網約共乘服務能否滿足實時需求的關鍵。

鍾志霆指，靈活彈性能讓網約共乘服務供應即時調節配合乘客需求，對司機及乘客雙方均有所裨益；若規管框架欠缺靈活彈性，可能削弱服務的可靠性，減少乘客的出行選擇，並限制經濟收入的機會。 與傳統的士屬互補關係 網約車與的士之爭近年愈演愈烈，鍾志霆引述調查結果指，據Uber數據指，有約6成的司機夥伴每週駕駛少於20小時，30至40小時以上則有26%；他又以新加坡網約車與的士共存為例，稱網約共乘服務與傳統的士屬互補關係，而非競爭對手。

他又歡迎的士車隊即將陸續投入服務，相信彼此市場不同，不會互相代替。被問到坊間認為網約車司機訓練應與的士睇齊，鍾志霆回應指，訓練應以安全為先，兩者未必未必須相同。