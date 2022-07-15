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2022-07-15 13:37:04

Uber周日起調整車資架構 稱幫補日益上漲駕駛成本

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Uber宣布，將由周日（17日）起調整平台車資架構。(資料圖片)

Uber宣布，將由本周日（17日）起調整平台車資架構，經調整架構適用於Uber所有以即時定價作收費模式的乘車選項，包括UberX、Uber Taxi、Flash、關懷優步、Uber Pet、Comfort、UberXL及Black。車資架構調整不適用於的士（按錶收費）試行選項。

Uber表示，期望能幫補司機夥伴面對日益上漲的駕駛成本，並可為乘客帶來更優質及可靠的平台體驗，特別於繁忙時段及周末，有助提供更穩定的車輛供應。

最新車資架構如下：

  • Uber X、Flash、關懷優步、Uber Pet

  • Uber Taxi

  • Comfort

  • UberXL

  • Black

備註：

  • 1上述車資架構調整不適用於的士（按錶收費）試行選項。
  • 2繁忙時段及週末時段為：
    星期一至五（包括公眾假期） 7:00am 至 10:00am、
    星期一至五（包括公眾假期） 4:00pm 至 8:00pm、
    星期六及星期日全日
  • 3往返香港國際機場的 UberX、Flash、關懷優步及 Uber Pet 行程於繁忙及週末時段的最低車資為 HK$53，非繁忙時段的最低車資則為 HK$50。除此之外，往返香港國際機場的行程與新界行程的車資結構完全相同。
  • 4所有 Uber Pet 行程的 HK$20 附加費將維持不變。
  • 不論是任何時段，視乎實際供求狀況，車資仍有可能出現動態加乘。
  • 所有金額均以港元計算。
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