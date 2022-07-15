Uber周日起調整車資架構 稱幫補日益上漲駕駛成本

Uber宣布，將由本周日（17日）起調整平台車資架構，經調整架構適用於Uber所有以即時定價作收費模式的乘車選項，包括UberX、Uber Taxi、Flash、關懷優步、Uber Pet、Comfort、UberXL及Black。車資架構調整不適用於的士（按錶收費）試行選項。



Uber表示，期望能幫補司機夥伴面對日益上漲的駕駛成本，並可為乘客帶來更優質及可靠的平台體驗，特別於繁忙時段及周末，有助提供更穩定的車輛供應。

最新車資架構如下：