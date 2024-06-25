Uber：網約車與的士可共存 冀與政府共同商討合適方案

政府下月公布規管網約車的研究結果。Uber香港區總經理鍾志霆表示，參考世界各地的經驗，認為網約車與的士可以共存；網約車既可為乘客提供多個選擇，也可以為司機提供靈活的工作模式與空間。他稱，Uber一直有積極向政府表達意見，惟政府未有接觸他們，期望與政府商討，共同推動合適的方案。 近來網約車與的士掀起「大戰」，有的士司機更自行「放蛇」舉報網約車司機，矛盾進入白熱化階段。政府計劃下月公布規管網約車的研究結果。鍾志霆昨表示，Uber在全球多個地方營運，根據新加坡、內地等地的經驗，證明網約車可與的士共存，例如合理汽車標準、優質客戶服務、靈活收費等。

鍾志霆認為，網約車既可為司機提供靈活的工作空間及模式，也可以讓乘客有多一個選擇。他舉例，疫情期間不少人靠駕駛Uber維生，亦有人以駕駛Uber作副業，提供更多的工作機會。在乘客方面，他引述數據指，目前已有400萬人曾使用Uber平台，多於香港一半人口，相信大部分乘客認為Uber帶來好處。 1500個出租私家車牌照未能滿足需求 政府日前曾提及其中一個規管方向，是僅允許網約平台與持有出租私家車牌照的司機合作。但鍾志霆認為，現時本港約有逾萬名活躍的網約車司機，但出租私家車牌照卻只有1,500個，未能滿足市場需求。他表示，若政府為網約私家車訂立合法框架，Uber願意配合，但應為司機保留靈活性，例如有司機只想短時間內兼職，或難以一直保留牌照。